Fostul ministru Vasile Dîncu spune că tensiunile actuale ar putea împinge lumea către un scenariu extrem. Dîncu consideră că pericolul izbucnirii unui al treilea război mondial este unul puternic și că, în prezent, lumea nu a mai fost atât de aproape de o conflagrație mondială.

Deși nu este implicată direct în conflictul din Orientul Mijlociu, Europa resimte deja efectele tensiunilor, mai ales pe piața energiei. Vasile Dîncu atrage atenția că o eventuală blocare a principalelor rute prin care este transportată energia la nivel global ar putea duce la creșteri semnificative ale prețurilor la energie în Europa.

„Pericolul pentru un al treilea război mondial este unul destul de puternic. Niciodată nu am fost atât de aproape de o conflagrație mondială ca acum”, a declarat Vasile Dîncu într-un interviu acordat Euronews.

Fostul ministru a explicat că Europa nu participă direct la conflict, însă efectele asupra continentului sunt importante. O escaladare care ar bloca principalul coridor prin care trece o mare parte din energia lumii ar putea genera scumpiri ale energiei pe piața europeană.

„Europa nu este participant direct la acest conflict, dar efectele asupra Europei sunt foarte importante. Nu mai vorbi, vorbim despre faptul că o escaladare care ar bloca coridorul principal pe unde trece o mare parte energia lumii produce creștere a prețului energiei în Europa”, a mai spus fostul ministru.

În opinia lui Dîncu, cel mai mare pericol este polarizarea geopolitică, care ar putea diviza marile puteri ale lumii. El consideră că există posibilitatea ca China și Rusia să se apropie de Iran în acest conflict, în timp ce Statele Unite și aliații occidentali sprijină Israelul.

Potrivit fostului ministru al Apărării, conflictul dintre Israel și Iran, la care participă și Statele Unite, produce efecte inclusiv asupra Chinei, în special din perspectiva sectorului energetic afectat de tensiunile din regiune. O astfel de polarizare ar putea conduce, în cel mai pesimist scenariu, la un conflict mondial.

În acest context, Europa s-ar afla într-o poziție dificilă. Pe de o parte, continentul ar putea fi dezavantajat de evoluțiile geopolitice și economice generate de conflict. Pe de altă parte, Europa ar putea juca un rol diplomatic important, având șansa de a acționa ca mediator, datorită unei relative neutralități, nefiind implicată direct în confruntare.

„Nu mai vorbim de faptul că posibilitatea de a escalada acest conflict pune Europa într-o situație defavorabilă, pentru că așa cum vedem și din punct de vedere diplomatic, pentru că așa cum vedem, există posibilitatea unei polarizări și acesta, după părerea mea, este cea mai mare, cea mai mare pericol, polarizare mondială, pentru că știm, China și Rusia se află aproape de Iran acest război. Acest conflict între Israel și Iran în la care participă și Statele Unite, până la urmă are efecte și asupra Chinei, prin zona energetică care este afectată și această polarizare poate duce, din păcate, la un conflict mondial. Și aici Europa este într-o poziție destul de proastă. Este într-o poziție bună, în sensul că poate să fie un actor diplomatic, un mediator care să aibă o oarecare neutralitate, să zicem, nefiind implicat direct în acest conflict”, a subliniat Dîncu.

Vasile Dîncu consideră că principala speranță rămâne găsirea unei soluții diplomatice și reluarea negocierilor pentru a pune capăt conflictului. În opinia sa, o extindere a confruntării ar genera costuri uriașe la nivel global, iar impactul ar putea fi greu de estimat în acest moment.

Fostul ministru al Apărării avertizează că riscul unui al treilea război mondial este unul semnificativ și că actuala situație internațională reprezintă unul dintre cele mai tensionate momente din ultimele decenii. Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu și polarizarea marilor puteri ar putea împinge lumea către o confruntare globală, cu consecințe greu de anticipat.