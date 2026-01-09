România a ajuns vineri la prânz să importe aproximativ 5 milioane de metri cubi de gaze naturale pe zi, echivalentul a circa 10% din consumul național, în contextul scăderii temperaturilor și al limitărilor tehnice privind extracția din depozite.

Situația apare chiar dacă stocurile de gaze ale țării sunt pline în proporție de aproximativ 70%, însă capacitatea de extracție nu poate fi utilizată integral în această perioadă. În paralel, prețurile angro ale gazelor au crescut semnificativ pe Bursa Română de Mărfuri.

Datele Transgaz indică faptul că, vineri la ora 12:00, România importa din Bulgaria circa 12,2 milioane de metri cubi de gaze pe zi.

În același timp, exporturile către Republica Moldova se ridicau la 6,4 milioane de metri cubi zilnic, iar cele către Ungaria la aproximativ 0,9 milioane de metri cubi, scrie HotNews. Din aceste fluxuri rezultă un import net de aproape 4,9 milioane de metri cubi pe zi, nivel de două ori mai mare comparativ cu cel înregistrat joi.

Pe lângă importuri, sistemul energetic s-a bazat și pe producția internă și pe extracțiile din depozite. Din producția internă proveneau aproximativ 23,7 milioane de metri cubi de gaze pe zi, în timp ce din depozite se extrăgeau circa 26,2 milioane de metri cubi zilnic.

Aceste volume au fost necesare pentru a acoperi creșterea cererii, determinată de temperaturile mai scăzute specifice sezonului de iarnă.

Capacitatea maximă de extracție din depozitele de gaze este estimată la 30–32 de milioane de metri cubi pe zi, însă acest nivel poate fi atins doar la începutul sezonului rece, de regulă în luna noiembrie, când depozitele sunt aproape complet umplute.

Pe măsură ce gazele sunt scoase din stocuri, presiunea scade, iar capacitatea zilnică de extracție se diminuează. Din acest motiv, începând cu luna ianuarie, România este nevoită să recurgă la importuri suplimentare, mai ales în perioadele cu temperaturi foarte scăzute.

Pe lângă explicațiile tehnice, există și considerente comerciale care influențează deciziile furnizorilor. Aceștia aleg să importe gaze atunci când prețurile de pe piețele externe sunt mai avantajoase decât cele ale gazelor produse intern.

Evoluția recentă a prețurilor confirmă presiunea din piață: prețul angro al gazelor la Bursa Română de Mărfuri a crescut cu aproximativ 12% în ultimele zile, de la 164 de lei pe MWh marți, la 183 de lei pe MWh vineri.

În acest context, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis joi, 8 ianuarie, că nu anticipează probleme în alimentarea cu gaze a populației și a instituțiilor publice.

Acesta a estimat că sistemul energetic este pregătit să facă față atât condițiilor meteo dificile din weekend, cât și scăderilor de temperatură prognozate pentru săptămâna următoare, când minimele ar putea ajunge între minus 10 și minus 15 grade Celsius.

Ministrul a arătat că aceste condiții ar putea duce la o creștere a consumului național de gaze cu aproximativ 20%, până la 57–58 de milioane de metri cubi pe zi.

„Suntem pregătiți pentru a face față situației din acest final de săptămână, când meteorologii anunță, de asemenea, averse în cea mai mare parte a țării, pe de o parte, iar pe de altă parte pentru situația în care, începând de săptămâna viitoare, vom avea temperaturi negative, minimele se vor situa între minus 10 și minus 15 grade, cu o scădere față de aceeași perioadă a anului trecut cu aproximativ 1,3 grade Celsius, ceea ce va cauza o creștere a consumului gazelor naturale la nivel național cu aproximativ 20%, până la 57-58 de milioane mc/zi”, a afirmat Bogdan Ivan.

Totodată, Bogdan Ivan a subliniat că România dispune de suficiente cantități de gaze în depozite pentru a traversa valul de frig. El a explicat că nivelul de umplere de aproximativ 70% este semnificativ peste media europeană, care se situează în prezent în jurul valorii de 58%.