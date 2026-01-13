În același timp, Virgil Popescu atrage atenția asupra unui risc major: nu trebuie înlocuită o dependență cu alta. Independența energetică reală nu poate fi construită pe vulnerabilități noi, cum ar fi tehnologia pentru energie regenerabilă și sisteme de stocare importate din state terțe, acestea trebuind produse în Europa sau în state aliate, a mai scris europarlamentarul pe Facebook.

Pentru atingerea obiectivului decuplării totale de energia rusească, Virgil Popescu a arătat că este esențială acțiunea rapidă și decisivă, cu debirocratizarea și accelerarea proceselor de autorizare pentru noile capacități de producție, pentru stocarea energiei și pentru modernizarea rețelelor de transport. Deși au fost făcuți pași importanți, inclusiv la nivelul Parlamentului European, ritmul trebuie accelerat.

„Mașina de război a lui Putin este tot mai slăbită, iar Uniunea Europeană se află pe un drum ireversibil către independența energetică, fără a mai depinde de Rusia pentru aprovizionarea cu energie. (…) Am subliniat că, pentru a atinge obiectivul decuplării totale de energia rusească, este esențial să acționăm rapid și decisiv: debirocratizarea și accelerarea proceselor de autorizare pentru noile capacități de producție, pentru cele de stocare a energiei și pentru modernizarea rețelelor de transport nu mai pot fi amânate. Pași importanți au fost deja făcuți, inclusiv la nivelul Parlamentului European, însă ritmul trebuie accelerat. În același timp, am atras atenția asupra unui risc major: să nu înlocuim o dependență cu alta. Independența energetică reală nu poate fi construită pe noi vulnerabilități, si aici mă refer la tehnologia pentru energie regenerabilă şi stocaj pe care o importăm din state terțe. Trebuie să o producem aici în Europa sau în state aliate. Nu vreau să mă gândesc ce va fi peste 10-15 ani dacă nu vom face asta”, a scris el pe Facebook.

Popescu a spus că experiența sa de fost ministru al Energiei arată că orice formă de dependență expune la șantaj politic și economic, ceea ce Rusia a demonstrat prin utilizarea energiei ca armă, mai ales în contextul războiului cu Ucraina. La începutul crizei, Europa a căutat să diversifice sursele și rutele de aprovizionare și să colaboreze cu aliații, iar sprijinul SUA prin livrările de GNL a demonstrat valoarea alianțelor.

„Din experiența mea de fost ministru al Energiei, știu că orice formă de dependență ne expune șantajului politic și economic. Exact acest lucru l-a demonstrat Rusia prin utilizarea energiei ca armă, mai ales în contextul războiului cu Ucraina. La începutul crizei am căutat să diversificăm sursele şi rutele de aprovizionare şi să colaborăm. Mai mult chiar, atunci când ești în plină criza aliații fac diferența. SUA a arătat că este un aliat de nădejde al Europei ajutând și atunci şi acum Europa, cu GNL. De aceea, este vital să rămânem uniți și solidari, să investim inteligent, să reducem birocrația, să consolidăm parteneriatele, diplomația energetică și să consolidăm piața energetică europeană. Doar astfel vom putea să ne atingem obiectivele de independență și securitate energetică”, a mai scris Virgil Popescu.

Mesajul europarlamentarului a fost transmis în cadrul dezbaterii „Choking the Kremlin’s War Machine: Securing EU Energy Supply Without Russia”, organizată la Bruxelles împreună cu European Policy Centre.

La discuție au participat comisarul european pentru Energie, Dan Jørgensen, Trimisul Special Internațional al UE pentru implementarea sancțiunilor, David O’Sullivan, și secretarul de stat în Ministerul Energiei din Ucraina, Roman Andarak. Dezbaterea a fost moderată de Amanda Paul, de la European Policy Centre.

