Mecanismul actual de sprijin la energie rămâne, în acest moment, legat de tarifele aflate deja în vigoare, fără indicii că ar urma schimbări rapide care să impună intervenții suplimentare din partea statului. Ministra Muncii și Protecției Sociale din Republica Moldova, Natalia Plugaru, a subliniat că autoritățile monitorizează constant evoluțiile din sector, dar nu există premise pentru ajustări bruște care să declanșeze noi scheme de compensare generalizată.

Oficiala a explicat că, în prezent, compensațiile sunt distribuite diferențiat, în funcție de gradul de vulnerabilitate al gospodăriilor și de tipul de încălzire utilizat. Din totalul beneficiarilor eligibili, o parte semnificativă primește sprijinul maxim stabilit prin program, ceea ce indică faptul că sistemul este orientat spre protejarea celor mai expuși consumatori.

În acest context, ministra a detaliat modul în care sunt acordate sumele și criteriile aplicate, oferind date concrete despre nivelul compensațiilor.

„Pe moment, operăm în baza tarifelor existente. Din numărul total de persoane sau gospodării care primesc compensații, jumătate din gospodării primesc compensația maximă – 800 de lei pentru lemne și 1.000 de lei pentru celelalte forme de încălzire. Deci, în mare parte, jumătate din cei care s-au calificat se califică pentru compensația maximă. În funcție de evoluția tarifelor vom vedea care va fi și calculul pentru lunile rămase”.

Această abordare, potrivit autorităților, permite o ajustare graduală a sprijinului, fără a crea presiuni suplimentare asupra bugetului public, dar și fără a lăsa neacoperite gospodăriile cu venituri reduse în fața costurilor ridicate ale energiei, scriu cei de la noi.md.

Un alt aspect important vizează schimbarea modului de acordare a sprijinului la energie electrică, subiect care a generat întrebări în rândul populației. Ministra Natalia Plugaru a precizat că introducerea compensațiilor direct în factură nu a fost gândită ca o soluție permanentă, ci ca un instrument temporar, aplicat într-un context excepțional.

Potrivit explicațiilor oferite, acest tip de compensare a fost posibil datorită sprijinului financiar extern, acordat de partenerii de dezvoltare pe parcursul anului 2025. Măsura a avut caracter universal, fiind aplicată tuturor consumatorilor, indiferent de nivelul de venit sau de gradul de vulnerabilitate.

În declarațiile sale, ministra a reamintit că durata limitată a programului a fost anunțată încă de la început.

„În momentul în care a început acest program a fost anunțat că va fi unul temporar, provizoriu, pentru o perioadă de un an. Și așa a fost, din cîte știți, oferit tuturor cetățenilor, absolut la toți în factură”.

Începând cu 1 ianuarie 2026, acest mecanism nu mai este aplicat în Republica Moldova. Compensațiile nu mai apar direct în facturile la energie electrică, iar autoritățile au trecut la un sistem de sprijin monetar direct, destinat exclusiv gospodăriilor considerate vulnerabile.

Sumele sunt livrate fie prin transfer pe card, fie prin intermediul oficiilor poștale, iar plafoanele au fost ajustate, variind între 500 și 1.000 de lei, în funcție de situația fiecărei familii și de noile criterii stabilite.

În paralel cu modificările privind energia, autoritățile au anunțat și calendarul achitării pensiilor și alocațiilor sociale pentru luna ianuarie, precizând că banii vor ajunge pe cardurile beneficiarilor conform graficului stabilit. Informația este relevantă pentru gospodăriile care depind de aceste venituri pentru a-și acoperi cheltuielile curente, inclusiv facturile.

Totodată, anul 2026 aduce și schimbări semnificative în structura tarifelor la energie electrică. Pentru consumatorii deserviți de Premier Energy, costurile cresc considerabil comparativ cu anul precedent. Dacă în 2025 aceștia achitau 2 lei și 34 de bani pentru primii 110 kW consumați, începând cu acest an tariful este de 3 lei și 59 de bani pentru întregul consum.

Situația este și mai dificilă pentru gospodăriile din nordul țării, unde tarifele urcă la 4 lei per kW. Această valoare reprezintă o creștere semnificativă față de nivelul anterior, când pentru primii 110 kW consumatorii achitau 2 lei și 84 de bani, până la 1 ianuarie.

Noile tarife, coroborate cu schimbarea sistemului de compensare, redesenează modul în care statul intervine în sprijinirea consumatorilor de energie, punând accent pe ajutor direcționat și pe protecția gospodăriilor vulnerabile.