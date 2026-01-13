Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a confirmat că sistemul electroenergetic național funcționează în parametri normali, chiar și în condițiile unei ierni severe. Vârfurile de consum, specifice dimineții și serii, au fost acoperite fără probleme, iar populația nu a fost afectată de întreruperi în ultimele zile.

”Știu că gerul ridică îngrijorări. Tocmai de aceea sunt în teren, analizez datele zilnic și iau decizii astfel încât energia și căldura să ajungă fără probleme în casele românilor! Am convocat din nou Comandamentul Energetic Național, pentru a verifica situația la zi și pentru a ne asigura că sistemul energetic funcționează în siguranță”, spune acesta într-o postare pe Facebook.

Depozitele de gaze naturale sunt completate în proporție de 65%, ceea ce depășește media Uniunii Europene și reprezintă cu 200 de milioane de metri cubi mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Această rezervă permite acoperirea consumului crescut din această perioadă, combinând producția internă, extracția din depozite și importurile de gaze. România continuă, de asemenea, să sprijine Republica Moldova cu resurse energetice.

”Nu există consumatori nealimentați. În ultimele zile nu s-au înregistrat întreruperi cauzate de condițiile meteo. Sistemul electroenergetic funcționează stabil. Chiar dacă suntem în condiții de iarnă severă, vârfurile de consum de dimineață şi seară au fost acoperite fără probleme. Rezervele de gaze sunt solide. Depozitele sunt umplute în proporție de 65%, peste media UE și cu 200 de milioane de metri cubi în plus față de nivelul din aceeași perioadă a anului trecut. Avem capacitatea necesară pentru a acoperi consumul crescut din aceste zile. Producția internă, extracția din depozite și importurile sunt echilibrate. România continuă inclusiv să sprijine Republica Moldova”, arată ministrul Bogdan Ivan.

Ministrul a subliniat că toate unitățile de producție sunt monitorizate constant, iar orice incident tehnic izolat este gestionat rapid, fără a afecta alimentarea populației. Rețeaua de transport de energie și gaze este complet operațională, iar piața energetică rămâne stabilă și bine acoperită.

Autoritățile reamintesc că România se confruntă cu temperaturi extrem de scăzute, unele ajungând până la minus 19 grade Celsius, și mențin atenționările de ger pentru populație. În acest context, sistemul energetic național este pregătit să asigure consumul necesar și să funcționeze în siguranță.