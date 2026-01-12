Începând cu 1 ianuarie 2026, pacienții și unitățile medicale din Republica Moldova se confruntă cu noi tarife pentru serviciile medicale și spitalicești, stabilite de Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări în Medicină (CNAM). Modificările vizează atât spitalele publice, cât și cele private care au contracte cu statul, influențând direct costurile tratamentelor.

Pentru pacienții care dețin asigurare medicală, serviciile rămân acoperite integral de fondul de asigurări. Însă persoanele neasigurate vor simți impactul majorărilor. În spitalele raionale, costul tratamentului pentru un pacient va fi între 6.945 și 7.110 lei moldovenești, în timp ce în instituțiile mari, inclusiv cele republicane, suma poate ajunge până la 10.796 lei moldovenești.

La Spitalul Municipal de Boli Contagioase pentru Copii, un caz poate ajunge să coste statul 19.643 lei moldovenești. În cazul unităților private contractate, statul va plăti 7.156 lei moldovenești per pacient.

Serviciile de reabilitare și îngrijire paliativă beneficiază și ele de ajustări tarifare. Tratamentul de reabilitare va fi între 7.771 și 13.495 lei moldovenești, iar îngrijirea paliativă la domiciliu va costa între 316 și 546 lei moldovenești per vizită, în funcție de echipa medicală și tipul serviciului. În regim de staționar, îngrijirea paliativă este estimată la 1.061 lei moldovenești pe zi.

În anul 2026, cetățenii Republicii Moldova pot dobândi statutul de persoană asigurată medicală prin mai multe căi, adaptate situației profesionale sau sociale a fiecăruia.

Angajații cu contract de muncă beneficiază automat de acoperire medicală, contribuția fiind reținută direct din salariu. În acest an, contribuția nu are o sumă fixă, ci se calculează ca procent din venitul lunar al angajatului.

Persoanele care nu au un loc de muncă și fac parte din categorii vulnerabile primesc gratuit polița de asigurare:

Pensionari și persoane cu dizabilități;

Elevi, studenți și doctoranzi cu frecvență;

Mame cu copii mici, până la 2 ani;

Șomeri înregistrați oficial.

Cei care nu se încadrează în categoriile de mai sus pot achiziționa polița medicală pe cont propriu, costul integral pentru 2026 fiind de 12.636 lei. În plus, există reduceri importante pentru plățile efectuate până la 31 martie:

1.014 lei pentru proprietarii de terenuri agricole;

1.622 lei pentru comercianți independenți în retail, cu excepția produselor accizate;

2.028 lei pentru întreprinzători individuali, arendași și persoane neasigurate de stat;

4.056 lei pentru mediatori, notari, avocați, executori judecătorești, experți și traducători autorizați.

Achitarea primei poate fi realizată online, prin serviciul guvernamental MPay, sau fizic, la ghișeele băncilor și oficiile Poștei Moldovei. După confirmarea plății sau a eligibilității pentru asigurarea de stat, statutul de persoană asigurată este activat automat în sistemul CNAM.