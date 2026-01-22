Un acord analizat în prezent la nivelul NATO, asociat inițiativelor președintelui american Donald Trump privind Groenlanda, ar putea avea ca obiect doar zone limitate ale teritoriului arctic, unde Statele Unite să fie autorizate să înființeze baze militare. Informația provine de la mai mulți oficiali NATO de rang înalt, citați sub protecția anonimatului de The New York Times (NYT).

Potrivit acestora, soluția discutată ar fi comparabilă cu statutul bazelor militare britanice din Cipru, considerate teritoriu britanic, fără a implica transferul integral al suveranității. Subiectul ar fi fost adus în discuție în cadrul unei reuniuni NATO desfășurate miercuri.

La câteva ore după discursul susținut la Forumul Economic Mondial de la Davos, în Elveția, Donald Trump a anunțat că a ajuns la un acord-cadru cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, referitor la viitorul Groenlandei. Liderul de la Casa Albă a precizat că renunță la amenințările privind impunerea de tarife economice, folosite anterior ca instrument de presiune pentru obținerea controlului american asupra teritoriului.

Trump a scris miercuri seara pe platforma Truth Social că el și Mark Rutte au convenit „cadrul unui acord viitor cu privire la Groenlanda şi, de fapt, la întreaga regiune arctică. Această soluţie, dacă va fi finalizată, va fi una excelentă pentru Statele Unite ale Americii şi pentru toate ţările NATO”.

Anunțul a venit după o reuniune a NATO în cadrul căreia ofițeri militari de rang înalt din statele membre au analizat un posibil compromis: Danemarca ar putea acorda Statelor Unite suveranitatea asupra unor porțiuni restrânse din Groenlanda, exclusiv pentru amplasarea de baze militare. Trei oficiali familiarizați cu discuțiile, citați de NYT, au confirmat existența acestor scenarii.

Potrivit surselor, ideea ar fi fost susținută inclusiv de Mark Rutte, însă nu este clar dacă aceasta face parte din acordul-cadru menționat public de Trump. Nici secretarul general al NATO, nici liderii Danemarcei nu au oferit detalii suplimentare. Biroul prim-ministrului danez nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Într-un comunicat oficial, NATO a transmis că „negocierile dintre Danemarca, Groenlanda şi Statele Unite vor continua cu scopul de a se asigura că Rusia şi China nu vor câştiga niciodată un punct de sprijin – economic sau militar – în Groenlanda”.

Evoluțiile recente marchează o schimbare semnificativă față de mesajul transmis de Donald Trump cu doar câteva ore înainte, tot la Davos. Atunci, președintele american le-a spus liderilor europeni că nu se va mulțumi cu altceva decât cu preluarea proprietății Groenlandei de către Statele Unite, deși a exclus explicit o intervenție militară.

În fața unei audiențe formate din șefi de stat, lideri politici și oameni de afaceri, Trump a insistat că Groenlanda este esențială pentru securitatea națională a SUA și a afirmat că apărarea insulei „are sens numai dacă Statele Unite o deţin”. El a cerut „negocieri imediate” pentru transferul proprietății de la Danemarca către SUA și a criticat dur statele europene, susținând că depind de sprijinul american. „Fără noi, majoritatea ţărilor nici măcar nu funcţionează”, a spus Donald Trump.

Totodată, președintele american a adăugat: „Probabil că nu vom obţine nimic dacă nu decid să folosesc forţa excesivă, care, sincer, ne-ar face de neoprit”, dar a subliniat imediat că nu intenționează să recurgă la această opțiune. „Nu trebuie să folosesc forţa. Nu vreau să folosesc forţa. Nu voi folosi forţa. Tot ce cer Statele Unite este un loc numit Groenlanda”, a declarat Trump.

La scurt timp după aceste afirmații, Donald Trump a lansat amenințări explicite și implicite la adresa liderilor europeni, amintind că a impus deja taxe vamale asupra importurilor din mai multe țări și avertizând că ar putea majora tarifele pentru Danemarca și alte state care susțin suveranitatea daneză asupra Groenlandei.

Potrivit NYT, unii lideri europeni au încercat să se concentreze pe partea pozitivă a discursului – promisiunea că SUA nu vor trimite trupe – și și-au exprimat speranța că se poate ajunge la un compromis privind extinderea prezenței americane în regiune. Cu toate acestea, Trump a reiterat că o astfel de soluție nu este suficientă. „Ai nevoie de proprietate pentru a o apăra”, a spus el, adăugând ulterior: „Cine ar vrea să apere un acord de licenţă sau un contract de închiriere?”.