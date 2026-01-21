Prezența României la Forumul Economic Mondial de la Davos a fost unul dintre primele subiecte abordate de Sorin Grindeanu, care a subliniat importanța reprezentării la cel mai înalt nivel într-un astfel de cadru internațional. Liderul PSD a afirmat că, într-un context geopolitic complicat, Europa de Est trebuie să își facă auzită vocea, iar România are un rol semnificativ în sud-estul continentului.

În opinia sa, absența unei voci românești de rang înalt la Davos este greu de justificat, având în vedere anvergura evenimentului și temele discutate acolo. Sorin Grindeanu a arătat în interviul de la Antena 3 că, în mod firesc, România ar fi trebuit să fie reprezentată fie de președinte, fie de prim-ministru, pentru a transmite un mesaj clar partenerilor internaționali.

Referindu-se concret la situația din acest an, liderul social-democrat a explicat că, din punctul său de vedere, participarea președintelui Nicușor Dan ar fi fost nu doar oportună, ci necesară pentru consolidarea poziției României în dialogul global.

„Evident da, din punctul nostru de vedere. Cred că sunt rațiuni pentru care nu a mers, nu le cunosc, dar ar fi trebuit să fie acolo. Europa de Est trebuie să se audă la Davos și cine altcineva din România, cea mai importantă voce din sud-estul Europei, să fie reprezentată acolo?”, a declarat Sorin Grindeanu.

El a revenit asupra ideii că, la un forum de talia World Economic Forum, prezența la nivel înalt nu este opțională, ci face parte din responsabilitatea statului.

„Vocea nu poate fi decât a președintelui sau a prim-ministrului. La un forum așa de important, România trebuia să fie reprezentată”, a subliniat liderul PSD.

Discuția s-a mutat apoi asupra invitației formulate de Donald Trump, care vizează participarea României la un nou Consiliu pentru pace, inițiativă ce ar avea la bază experiența negocierilor din Gaza. Sorin Grindeanu a fost întrebat direct dacă România ar trebui să accepte o astfel de propunere și a răspuns fără echivoc că statul român nu își permite să refuze.

În argumentația sa, liderul PSD a insistat asupra faptului că o asemenea invitație trebuie analizată prin prisma intereselor de securitate, nu prin filtre ideologice sau emoționale. El a explicat că nu este vorba despre o relație de subordonare, ci despre o abordare realistă a contextului strategic în care se află România.

În acest sens, Sorin Grindeanu a explicat poziția sa într-o declarație amplă, în care a pus accent pe rolul partenerului strategic.

„Aici nu e vorba despre servilism, ci de realism. Când principalul furnizor de securitate pentru țara ta îți adresează o invitație să participi la un consiliu pentru pace, spui da fără rezerve”, a declarat liderul PSD.

El a respins și argumentul legat de costurile financiare ale unei eventuale participări, subliniind că securitatea nu poate fi evaluată strict în termeni bugetari.

„Niciodată costurile nu sunt prea mari. Se găsesc sume, e vorba despre un miliard dacă nu mă înșel. Vorbim, în primul rând, de partenerul strategic”, a adăugat Sorin Grindeanu.

În continuare, acesta a sintetizat poziția sa printr-o întrebare retorică, la care a oferit imediat un răspuns ferm.

„Își permite România să refuze o invitație de la Donald Trump? Nu. Scurt, nu”, a spus el.

Absența unei poziții publice clare a României în acest moment a fost un alt punct atins de Sorin Grindeanu, care a explicat că președintele a ales, până acum, să consulte și opiniile celorlalți membri ai Consiliului European. Liderul PSD a considerat această abordare una firească, având în vedere implicațiile deciziei.

El a precizat că este de înțeles dorința de a corela poziția României cu cea a altor state europene, înainte de a formula un răspuns oficial.

„Probabil vrea să vadă și punctele de vedere ale celorlalți 26 de membri, după care trebuie să ne exprimăm”, a explicat Sorin Grindeanu.

Cu toate acestea, liderul social-democrat a avertizat că prelungirea excesivă a procesului decizional poate avea efecte negative, mai ales într-un context internațional volatil.

„Temporizarea nu face bine din acest punct de vedere. Din punctul meu de vedere, trebuie să ne exprimăm pozitiv”, a afirmat el.

Grindeanu a plasat aceste declarații într-un cadru mai larg, descriind perioada actuală ca fiind una de transformări rapide la nivel global.

„În aceste săptămâni, în aceste luni, lumea se schimbă. Este evident. România nu poate să rămână într-o zonă mioritică. Ne uităm și vorbim cu luna și cu stelele, în timp ce alții se pregătesc și se organizează”, a spus liderul PSD.

În final, Sorin Grindeanu a comentat și semnalele transmise în plan extern de unii oficiali români, inclusiv întâlniri considerate sensibile desfășurate la Davos. El a apreciat că astfel de episoade puteau fi evitate și că ele pot fi interpretate, în exterior, în același registru cu declarații controversate ale altor membri ai Guvernului.

Liderul PSD a atras atenția că lipsa unei coordonări clare riscă să creeze confuzie în rândul partenerilor internaționali, mai ales într-o perioadă marcată de reașezări geopolitice. Din această perspectivă, el a subliniat importanța unei consultări politice mai ample pe teme de politică externă și securitate.

Chiar dacă a precizat că nu a existat o consultare formală cu PSD pe aceste subiecte, Sorin Grindeanu a insistat asupra necesității unui consens larg.

„Ne aflăm într-o perioadă în care lumea și ordinea mondială pare că se schimbă cu o viteză mare. E nevoie de o consultare largă pe principalele teme de politică externă și de securitate cu toate forțele politice”, a declarat acesta.

Pentru a susține această idee, liderul social-democrat a invocat precedentul Pactului de la Snagov, din anii ’90, când România a stabilit direcții clare în plan extern. El a sugerat că și momentul actual ar putea necesita un demers similar.