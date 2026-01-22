Donald Trump a cerut Rusiei să oprească războiul din Ucraina.

„O întâlnire fructuoasă cu preşedintele SUA – productivă şi substanţială. Am discutat despre activitatea echipelor noastre, iar practic în fiecare zi au loc întâlniri sau comunicări. Documentele sunt acum şi mai bine pregătite. Astăzi am vorbit şi despre apărarea aeriană a Ucrainei. Întâlnirea noastră anterioară cu preşedintele Trump a contribuit la consolidarea protecţiei spaţiului nostru aerian şi sper că şi de data aceasta o vom consolida şi mai mult. I-am mulţumit pentru pachetul anterior de rachete de apărare aeriană şi i-am cerut unul suplimentar. Pentru protejarea vieţilor, rezilienţa noastră şi eforturile noastre diplomatice comune. Vă mulţumesc!”, a scris Volodimir Zelenski pe contul său de X. „Am discutat despre activitatea echipelor noastre, și practic în fiecare zi sunt întâlniri sau comunicări. Nu este simplu. Documentele menite să pună capăt războiului sunt aproape, aproape pregătite”, a zis Zelenski, referindu-se la documente negociate cu SUA, nu cu Rusia.

Trimisul american Steve Witkoff a declarat că negocierile pentru încheierea războiului s-au redus la o singură problemă. Un oficial european a confirmat pentru CNN că această problemă este legată de teritorii. Witkoff a spus că există mai multe variante discutate și că situația este rezolvabilă, dar nu a oferit detalii. Witkoff a mai anunțat că el și Jared Kushner, ginerele lui Trump, urmau să meargă la Moscova pentru discuții cu Vladimir Putin, fără a rămâne peste noapte, urmând să zboare apoi la Abu Dhabi pentru întâlniri militare la nivel înalt.

În cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, Trump a lansat un nou proiect numit „Consiliul pentru Pace”. Acesta presupune o taxă de un miliard de dolari pentru a deveni membru permanent. Proiectul a stârnit controverse, mai ales după ce Putin a fost invitat să facă parte din consiliu. Trump a spus că Putin a acceptat invitația, în timp ce liderul rus a declarat că încă analizează propunerea. Criticii au atras atenția că acest consiliu riscă să devină o versiune „pe bani” a Consiliului de Securitate al ONU. Trump a mai declarat că speră ca războiul din Ucraina să se încheie cât mai curând și a insistat că acest conflict trebuie să se termine. El a spus că întâlnirea cu Zelenski a fost bună.

După întâlnirea cu Trump de la Davos, Zelenski a criticat reacția slabă a Uniunii Europene în privința Groenlandei. El a spus că Europa nu tratează suficient de serios securitatea din zona arctică și că mulți lideri nu știu ce decizii să ia, așteptând ca problema să se rezolve de la sine.

Zelenski a atras atenția că trimiterea unui număr foarte mic de soldați în Groenlanda nu transmite un mesaj puternic nici Rusiei, nici Chinei și nici măcar Danemarcei. El a subliniat că Europa trebuie fie să construiască baze militare clare pentru a apăra regiunea, fie riscă să nu fie luată în serios.

„Ordinea mondială provine din acţiune, iar noi avem nevoie doar de curajul de a acţiona fără ezitare. Acum, nu mai există mâine. Să punem capăt acestei zile a cârtiţei”, a punctat Zelenski.

Liderul ucrainean a spus că Ucraina poate ajuta cu experiența sa militară, deoarece a acumulat cunoștințe în operațiuni navale și de securitate în zone sensibile.

Zelenski a criticat și lipsa de reacție a Europei față de situația din Belarus, susținând că această pasivitate i-a permis Rusiei să își extindă influența și să desfășoare rachete acolo. El a cerut din nou sancțiuni mai dure împotriva Rusiei și a avertizat că, dacă Europa nu este percepută ca o putere capabilă să descurajeze amenințările, va ajunge mereu să reacționeze prea târziu la pericole.

Zelenski a mai spus că Europa are nevoie de forțe armate unite, capabile să apere continentul în mod real. El a atras atenția că Europa se bazează prea mult pe ideea că NATO va interveni automat, deși alianța nu a fost pusă cu adevărat la încercare într-un conflict major.

Zelenski a sugerat că siguranța Europei depinde în mare măsură de implicarea Statelor Unite și a lăsat să se înțeleagă că retragerea sprijinului american ar crea riscuri serioase pentru securitatea continentului.