România va continua să sprijine Republica Moldova, inclusiv din punct de vedere militar, pentru consolidarea capacității sale de apărare, a transmis marți șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă, în contextul unor întrebări privind un posibil conflict pe teritoriul statului vecin.

Generalul a explicat că, în eventualitatea unui conflict militar în Republica Moldova, apărarea acesteia nu ar putea fi asigurată de NATO, având în vedere statutul de neutralitate al Chișinăului.

Totuși, el a arătat că ar putea fi identificate alte formate de sprijin, precum o coaliție de voință, după modelul celei constituite pentru sprijinirea Ucrainei. Potrivit acestuia, neutralitatea Republicii Moldova exclude implicarea directă a Alianței Nord-Atlantice, dar nu și cooperarea în alte cadre internaționale.

„Republica Moldova este un stat neutru. Deci, în niciun caz Alianţa nu poate fi implicată în apărarea, în cazul unui conflict în interior, aici. Dar asta nu înseamnă că nu se pot găsi formate ale coaliţiilor de voinţă, pe modelul celei care se coagulează astăzi pentru Ucraina şi pentru eventualitatea în care un eventual conflict ar avea loc în Republica Moldova”, a afirmat gen. Gheorghiță Vlad.

Șeful Statului Major al Apărării a subliniat că România este ferm determinată să ofere un sprijin multidimensional Republicii Moldova.

Din perspectivă militară, el a precizat că România a acordat și va continua să acorde asistență militară, cu scopul de a întări capacitatea de apărare a statului vecin și de a-l ajuta să răspundă eventualelor amenințări externe.

„România rămâne foarte determinată să sprijine multi-dimensionar Republica Moldova. Şi în ceea ce mă priveşte, din punct de vedere militar, am acordat, acordăm şi vom continua să acordăm asistenţă militară Republicii Moldova, astfel încât să-şi întărească capacitatea de apărare şi să fie în măsură să răspundă oricărei ameninţări externe”, a completat șeful Statului Major al Apărării.

Conferința de presă a avut loc la Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est din Sibiu, unde generalul Gheorghiță Vlad a fost prezent alături de generalul Alexus G. Grynkewich, comandant suprem al Forțelor Aliate din Europa și șef al Comandamentului European al Armatei SUA.

După întâlnirea cu jurnaliștii, cei doi oficiali au vizitat Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica” din Cincu.

Reamintim că ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a susținut marți, 20 ianuarie, că eventualele planuri de unificare a Republicii Moldova cu România ar afecta statalitatea acesteia.

„Drumul Moldovei spre apropierea de Uniunea Europeană și, aș spune, spre absorbția de către Uniunea Europeană, pentru că tot mai multe voci susțin că reunirea sau aderarea [republicii] la România va fi cea mai scurtă cale spre UE. Desigur, această direcție distruge statalitatea Moldovei și creează impresia că Uniunea Europeană este interesată de acest lucru”, a declarat ministrul de externe rus.

Totul a plecat după ce președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat anterior că ar susține unirea cu România prin referendum, considerând-o o opțiune pentru protejarea democrației moldovenești în fața presiunilor externe.