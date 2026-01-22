În cadrul unei conferințe de presă organizate la Chișinău, Maia Sandu a declarat că, în Republica Moldova, nu există în prezent un sprijin majoritar pentru unirea cu România, poziție fundamentată pe datele oferite de sondajele de opinie. Șefa statului a subliniat că autoritățile acționează exclusiv în limitele deciziei cetățenilor, într-un cadru democratic asumat.

Această precizare a venit ca răspuns la o întrebare adresată în contextul unor declarații anterioare ale președintelui Republicii Moldova, făcute într-un podcast realizat de jurnaliștii britanici Rory Stewart și Alastair Campbell. Atunci, Maia Sandu fusese întrebată direct dacă susține unirea cu România și își exprimase opțiunea personală în ipoteza organizării unui referendum.

„Dacă am avea un referendum, aș vota pentru reunirea cu România”, a spus ea atunci.

În fața presei de la Chișinău, Maia Sandu a ținut să distingă clar între poziția sa personală și responsabilitatea instituțională pe care o are în calitate de președinte al Republicii Moldova, insistând asupra faptului că voința majorității este elementul decisiv în orice decizie de acest tip.

„Cel puțin conform sondajelor, nu există sprijin majoritar. Suntem o țară democratică și mergem strict după decizia cetățenilor”, a spus ea.

Declarația a fost făcută de Maia Sandu, care a precizat, de asemenea, că acest subiect nu a fost discutat cu liderii europeni.

Întrebarea adresată la conferința de presă a avut legătură directă cu o afirmație făcută anterior de Maia Sandu într-un podcast internațional, în care aceasta a vorbit deschis despre opțiunea sa personală într-un scenariu ipotetic. Președintele Republicii Moldova a reamintit că nu este pentru prima dată când își exprimă public punctul de vedere legat de un eventual referendum privind reunirea.

În acest context, Maia Sandu a detaliat prioritățile pe care le consideră esențiale pentru viitorul Republicii Moldova, insistând asupra securității, păcii și apartenenței la lumea liberă, mai ales în condițiile unui climat regional și internațional tot mai complicat.

„Ceea ce îmi doresc eu cel mai mult pentru Republica Moldova este să fim în pace, cetățenii noștri să fie în pace și în siguranță și să rămânem parte a lumii libere. Astea sunt, din punctul meu de vedere, lucrurile cele mai importante, în special în contextul tot mai dificil, în contextul regional și internațional tot mai dificil”, a declarat Maia Sandu.

Șefa statului a explicat că aceste obiective pot fi atinse prin aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, direcție care beneficiază de susținere majoritară în rândul populației, demonstrată atât prin referendumuri, cât și prin alegeri și sondaje. În același timp, a menționat și varianta protecției oferite de România, subliniind însă lipsa sprijinului majoritar pentru această opțiune.

„Acest lucru poate fi asigurat prin aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și, eventual, poate fi asigurat dacă Republica Moldova ar fi sub protecția României. Pentru primul plan, pentru integrarea europeană, avem susținerea majoritară a cetățenilor Republicii Moldova. Și am văzut acest lucru și la referendum, dar și la alte alegeri. Vedem acest lucru și în sondaje. Pentru a doua opțiune, care ne-ar asigura și pace, și faptul că rămânem parte a lumii libere, cel puțin conform sondajelor nu există sprijin majoritar. Suntem o țară democratică, și mergem strict după decizia cetățenilor. Nu am discutat acest subiect cu liderii europeni”, a fost răspunsul Maiei Sandu.

Într-un alt context oficial, Maia Sandu a vorbit despre relația strategică dintre Republica Moldova și România, pe care a descris-o drept un element central al securității și al parcursului european al statului. Declarațiile au fost făcute tot joi, într-o conferință de presă dedicată priorităților de politică externă și apărare pentru anul 2026, potrivit portalului Deschide.md.

Președintele Republicii Moldova a subliniat că, într-o lume tot mai instabilă, caracterizată de competiții între marile puteri și de riscuri sporite pentru statele mici, ancorarea în parteneriate solide este esențială. În acest cadru, Uniunea Europeană și România ocupă un loc central în strategia autorităților de la Chișinău.

„Trebuie să facem parte din alianţe, să avem prieteni buni, capabili să ne ajute la nevoie. De aceea, politica externă se va concentra pe ancorarea fermă în parteneriate solide şi pragmatice. Cel mai important parteneriat este cu Uniunea Europeană. Aderarea la UE este cea mai realistă strategie de supravieţuire şi dezvoltare ca parte a lumii libere. Relaţia strategică cu România constituie un pilon central al securităţii, stabilităţii şi dezvoltării, dar şi al parcursului nostru european”, a subliniat Maia Sandu.

În continuare, șefa statului a descris mediul de securitate regional, făcând referire la rolul Rusiei ca factor de destabilizare și la riscurile generate de războiul din Ucraina. Ea a insistat asupra nevoii de pace, dar și asupra importanței libertății, în opoziție cu regimurile autoritare.

„În regiunea noastră şi pe întreg continentul, Rusia rămâne o sursă majoră de destabilizare. În aceste condiţii tot mai îngrijorătoare, trebuie să ne concentrăm pe păstrarea păcii şi să rămânem parte a lumii libere. E important să înţelegem că, pe lângă pace, avem nevoie şi de libertate. Regimurile autoritare nu au respect pentru viaţa umană. Regimul de la Kremlin pune la închisoare oameni nevinovaţi şi îşi mobilizează propriii cetăţeni pentru a-i folosi în războiul de agresiune. Ştim cum au suferit bunicii noştri în timpul regimului totalitar. Nu vrem ca moldovenii să treacă din nou prin asemenea orori”, a afirmat Maia Sandu.

În acest context, președintele Republicii Moldova a arătat că întărirea parteneriatelor bilaterale, cooperarea cu alianțe precum NATO și sprijinul constant pentru Ucraina rămân priorități. Totodată, Maia Sandu a vorbit despre consolidarea capacităților de apărare, despre sprijinul financiar primit de la partenerii externi și despre pașii concreți făcuți în domeniul apărării, inclusiv achiziții de sisteme antiaeriene și planuri de modernizare pentru anul 2026.