Fostul președinte Traian Băsescu a afirmat că ar susține unirea, subliniind că Maia Sandu este un om onest și cetățean român, iar poziția sa o onorează. Totuși, el a apreciat că declarația acesteia a fost făcută cu prea puțină prudență, având în vedere influența sa politică puternică. Potrivit lui Băsescu, afirmațiile au alimentat reacțiile taberei lui Igor Dodon, care a acuzat-o de trădare, motiv pentru care consideră că ar fi fost nevoie de o abordare mai precaută.

„Aș vota pentru unire. În afară de faptul că o onorează e un om cinstitu e și cetățean român. Cred că a fost puțin imprudentă. Are o poziție extrem de puternică. Cred că a stârnit echipa lui Dodon, au făcut-o trădătoare. Declarația o onorează, dar trebuia să fie mai prudentă”, a declarat fostul președinte pentru sursa citată.

Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a fost întrebat despre declarația președintei Maia Sandu, care a afirmat că ar vota pentru unirea cu România în cazul organizării unui referendum. Șeful Guvernului de la Chișinău a precizat că, la nivel personal, ar susține această opțiune, însă a subliniat că, în calitate de prim-ministru, este obligat să respecte voința majorității cetățenilor.

Potrivit lui Munteanu, această majoritate și-a stabilit drept obiectiv integrarea europeană a Republicii Moldova, iar din această perspectivă își asumă responsabilitatea de a acționa pentru atingerea acestui scop. În declarația oferită pentru observatorul.md, premierul a afirmat că va face toate demersurile necesare pentru parcursul european al țării și că autoritățile se află deja pe direcția corectă.

„Eu, ca o decizie personală, ca Alexandru Munteanu, aş vota „pentru”. Ca prim-ministru al Republicii Moldova, care e un manager şi trebuie să îndeplinească voinţa majorităţii populaţiei moldoveneşti, care a decis că obiectivul nostru este integrarea europeană, eu am să fac tot ce este în posibilităţile mele, în cunoştinţele mele, o să depun toate eforturile ca să obţinem acest obiectiv. Cred că facem deja tot ce este necesar şi chiar mai mult. Eu cred că asta este cel mai important pentru noi deocamdată”, a declarat premierul Republicii Moldova pentru observatorul.md.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat într-un interviu acordat unor jurnaliști britanici că ar susține unirea cu România în cazul organizării unui referendum pe această temă. Potrivit contextului prezentat, aceasta este prima dată când șefa statului moldovean se pronunță public și direct, în această calitate, asupra reunificării cu România.

Întrebată dacă ar vota pentru unire, Maia Sandu a răspuns afirmativ, precizând că ar opta pentru reunificare dacă cetățenii ar fi chemați la urne. În ceea ce privește motivele acestei poziții, ea a făcut referire la situația geopolitică și la evoluțiile internaționale, subliniind că pentru o țară mică precum Republica Moldova devine tot mai dificil să supraviețuiască și să funcționeze ca stat suveran și democratic.