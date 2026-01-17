Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a fost întrebat despre afirmația președintei Maia Sandu, care a spus că ar vota pentru unirea cu România dacă ar exista un referendum pe această temă.

Șeful Executivului de la Chișinău a declarat că, la nivel personal, ar vota „pentru”, însă a subliniat că rolul său de prim-ministru este să îndeplinească voința majorității populației din Republica Moldova.

El a explicat că obiectivul stabilit de această majoritate este integrarea europeană, iar din această poziție își asumă să facă tot ce ține de el pentru atingerea acestui scop. În declarația oferită pentru observatorul.md, Munteanu a spus că va depune toate eforturile pentru ca Republica Moldova să își îndeplinească obiectivul de integrare europeană și că, în opinia sa, autoritățile fac deja ceea ce este necesar.

„Eu, ca o decizie personală, ca Alexandru Munteanu, aş vota „pentru”. Ca prim-ministru al Republicii Moldova, care e un manager şi trebuie să îndeplinească voinţa majorităţii populaţiei moldoveneşti, care a decis că obiectivul nostru este integrarea europeană, eu am să fac tot ce este în posibilităţile mele, în cunoştinţele mele, o să depun toate eforturile ca să obţinem acest obiectiv. Cred că facem deja tot ce este necesar şi chiar mai mult. Eu cred că asta este cel mai important pentru noi deocamdată”, a declarat premierul Republicii Moldova pentru observatorul.md.

Maia Sandu a declarat într-un interviu cu doi jurnaliști britanici că ar vota „DA” în cazul unui eventual referendum privind unirea cu România. În același context, este menționat că aceasta ar fi prima dată când șefa statului moldovean face, în această calitate, un comentariu direct despre unirea cu România.

Întrebată dacă ar susține unirea, Maia Sandu a răspuns că, dacă ar exista un referendum, ar vota pentru reunirea cu România.

În privința motivului pentru care ar susține unirea, Maia Sandu a făcut trimitere la situația din jurul Republicii Moldova și la evoluțiile din lume. Ea a spus că devine din ce în ce mai dificil pentru o țară mică precum Republica Moldova să supraviețuiască și să existe ca democrație, ca stat suveran.

„Priviţi la ce se întâmplă în jurul Moldovei astăzi, priviţi la ce se întâmplă în lume. Devine din ce în ce mai dificil pentru o ţară mică precum Republica Moldova să supravieţuiască, să existe ca democraţie, ca ţară suverană şi, desigur, să ţină piept Rusiei”, a spus ea.

În urma declarațiilor Maiei Sandu, socialiștii conduși de fostul președinte Igor Dodon au cerut Procuraturii Generale, serviciilor de informații și altor instituții competente să o pună sub acuzare pentru trădare.

În comunicatul publicat pe Facebook de Igor Dodon, PSRM susține că declarația Maiei Sandu despre disponibilitatea de a vota pentru unire nu ar fi o opinie personală și nici o speculație abstractă.

Socialiștii afirmă că această poziție ar reprezenta un act de trădare politică îndreptat împotriva statalității Republicii Moldova, a Constituției, a suveranității și a neutralității țării.