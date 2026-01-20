Rusia a transmis oficial că vede drept nocive pentru viitorul Republicii Moldova inițiativele și dezbaterile legate de o eventuală unire cu România, poziție exprimată direct de ministrul rus de externe. Declarația a fost făcută marți, într-un moment în care subiectul a revenit în atenția publică după afirmațiile recente ale conducerii de la Chișinău.

Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a formulat această poziție într-un cadru formal, subliniind că Moscova consideră o asemenea perspectivă drept un risc pentru statalitatea Republicii Moldova. În acest context, oficialul rus a afirmat explicit:

„Planurile Republicii Moldova de a se uni cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldovei”.

Declarația vine după ce, săptămâna trecută, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a abordat public tema unirii, într-un registru ipotetic. Ea a spus că ar vota în favoarea unirii cu România vecină în eventualitatea organizării unui referendum, motivând această opțiune prin necesitatea de a proteja democrația fragilă a Republicii Moldova de presiunile exercitate de Rusia.

Poziția exprimată de Sandu a fost interpretată la Moscova drept un semnal politic important, mai ales în contextul relațiilor tensionate dintre Rusia și statele din vecinătatea sa occidentală. Reacția rusă se înscrie într-o serie mai largă de luări de poziție critice față de apropierea Chișinăului de București și de structurile occidentale.

Rusia își fundamentează poziția și pe evoluțiile geopolitice din regiune, în condițiile în care România este stat membru al Uniunii Europene și al NATO, aspect menționat și de agenția de presă Reuters în relatarea sa. Din perspectiva Moscovei, o eventuală unire ar însemna o extindere indirectă a influenței occidentale într-un spațiu pe care Rusia îl consideră de interes strategic.

Președinta Maia Sandu a acuzat în repetate rânduri Rusia de amestec în treburile interne ale Republicii Moldova, stat fost sovietic cu o populație de aproximativ 2,4 milioane de locuitori. Potrivit datelor prezentate de sursa citată, majoritatea populației este vorbitoare de limbă română, existând totodată o minoritate semnificativă vorbitoare de limbă rusă, element care complică suplimentar echilibrul intern.

În paralel cu criticile privind tema unirii, Serghei Lavrov a abordat și relația Republicii Moldova cu Comunitatea Statelor Independente. Ministrul rus de externe a declarat că Rusia nu poate decât să regrete decizia Chișinăului de a iniția procesul de denunțare a trei acorduri fundamentale care stau la baza apartenenței sale la CSI.

Aceste afirmații au fost făcute în cadrul conferinței de presă tradiționale susținute de Lavrov, eveniment în care șeful diplomației ruse face un bilanț al anului din perspectiva politicii externe a Moscovei. Ediția din acest an a fost marcată de referiri constante la războiul din Ucraina, temă centrală pentru diplomația rusă și fundal esențial pentru înțelegerea pozițiilor exprimate față de Republica Moldova și relația sa cu România.