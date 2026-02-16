Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a transmis că a propus Ministerului Sănătății eliminarea limitelor impuse laboratoarelor pentru analizele decontate.

Președintele instituției, Horațiu-Remus Moldovan, a declarat că situația actuală creează dezechilibre. El a explicat că cele mai solicitate laboratoare își epuizează rapid fondurile, în timp ce altele rămân cu sume nefolosite.

Oficialul a arătat că pacienții au acces doar câteva zile la laboratoarele cele mai căutate, iar la final de lună, trimestru sau an rămân bani necheltuiți, în timp ce pacienții nu mai pot efectua analizele decontate.

„Pacienții au doar câteva zile acces la cele mai solicitate laboratoare, pe când alte laboratoare rămân cu fonduri nefolosite. Practic, la sfârșitul fiecărei luni, la sfârșit de trimestru, la sfârșit de an rămân bani necheltuiți, iar pacienții nu pot să-și facă analizele”, a declarat șeful CNAS la Antena 3 CNN.

Propunerea CNAS prevede eliminarea plafoanelor, cu introducerea unor reguli mai clare pentru prescrierea analizelor. Moldovan a explicat că instituția dorește încadrarea în buget prin stabilirea unor reguli stricte, similare celor aplicate la prescrierea medicamentelor.

El a precizat că așteaptă de două luni intervenția și acordul ministrului Sănătății pentru aplicarea acestei măsuri.

„Să ne încadrăm în bugetul pe care îl avem, făcând reguli foarte clare de prescriere a analizelor de laborator, la fel cum avem reguli clare de prescriere a medicamentelor, și să scoatem plafoanele, ca pacienții să aibă acces la laboratoare oricând pe parcursul lunii”, a spus Moldovan. El a precizat că „așteaptă de două luni intervenția și acordul ministrului Sănătății” pentru aplicarea măsurii.

Horațiu-Remus Moldovan a spus că eliminarea plafoanelor sunt o schimbare majoră, aplicată și în alte state. În opinia sa, aceasta ar reprezenta o reformă reală a sistemului de asigurări sociale de sănătate și ar facilita accesul pacienților la analize pe tot parcursul lunii.

În paralel, președintele CNAS a anunțat că este în desfășurare procesul de digitalizare și modernizare a platformei informatice a instituției.

Potrivit acestuia, o etapă importantă a fost deja finalizată, iar schimbările vor fi vizibile în cabinetele medicilor de familie și specialiști, dar și pentru pacienți.

Moldovan a anunțat că în vara acestui an vor fi eliminate complet formularele medicale tipizate sau pe hârtie, acestea urmând să fie înlocuite cu formulare digitale.