Medicii atrag atenția că substanțele active din medicamentele expirate nu trebuie aruncate la gunoi sau eliminate în canalizare. Acestea pot contamina solul și apa, pot afecta fauna și flora și chiar pot contribui la fenomenul de rezistență la antibiotice. De aceea, legislația interzice eliminarea lor în mod necontrolat.

Legea nr. 269/2023, care completează Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, prevede că medicamentele expirate sau neutilizate de la populație trebuie predate unităților medicale, adică spitalelor publice sau private.

„Deşeurile de medicamente rezultate de la populaţie sunt reprezentate de medicamente cu termenul de valabilitate depăşit, medicamente care nu mai sunt utilizate, reziduuri de medicamente, medicamente care au recipiente deteriorate, medicamente retrase de pe piaţă etc. (…) colectare a deşeurilor de medicamente de la populaţie, în anumite zile ale săptămânii şi într-un anumit interval orar”, arată Instrucţiunea nr. 6226/2024 privind modalitatea de gestionare a deşeurilor de medicamente neutilizate şi/sau expirate provenite de la populaţie.

Instrucțiunea nr. 6226/2024 precizează chiar că pe prospectele medicamentelor trebuie să apară avertizarea că acestea trebuie returnate către spitale. Aceasta înseamnă că spitalele devin principalele puncte oficiale de colectare, pregătite să gestioneze medicamentele expirate în condiții de siguranță și conform normelor ecologice.

Practic, cetățenii sunt sfătuiți să nu arunce medicamentele expirate la gunoi sau în toalete, ci să le ducă la spitale care au puncte de colectare special amenajate. În lipsa unor astfel de puncte, persoanele interesate pot cere informații la recepția unităților medicale sau se pot adresa autorităților locale pentru detalii.

Această măsură are scopul de a proteja mediul și sănătatea publică, evitând contaminarea și gestionarea inadecvată a substanțelor active.

Instrucțiunea nr. 6226/2024 reglementează modul în care sunt gestionate deșeurile de medicamente neutilizate sau expirate provenite de la populație. Actul a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 331 din 10 aprilie 2024 și a intrat în vigoare la aceeași dată. Documentul a fost emis de ministrul Sănătății, în baza prevederilor din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și a actelor normative care stabilesc atribuțiile Ministerului Sănătății.

Instrucțiunea stabilește cadrul concret prin care medicamentele expirate sau nefolosite de cetățeni trebuie colectate și eliminate. În categoria acestor deșeuri intră medicamentele cu termen depășit, cele care nu mai sunt utilizate, resturile de medicamente, produsele cu ambalaje deteriorate, precum și medicamentele retrase de pe piață.

Cetățenii trebuie să depună aceste medicamente la spitale publice sau private, în funcție de programul de colectare stabilit și afișat de fiecare unitate sanitară. Spitalele pot organiza preluarea în anumite zile și în intervale orare clar comunicate.

Recipientele pentru colectare trebuie amplasate în curtea spitalului, într-un spațiu special destinat, care să permită accesul ușor al populației, să fie acoperit, supravegheat și să respecte condițiile igienico-sanitare.

Deșeurile predate de populație se colectează separat de cele generate în activitatea medicală a spitalului și sunt împărțite pe categorii. Medicamentele citotoxice și citostatice sunt depozitate în recipiente din carton sau plastic, prevăzute cu sac interior care împiedică scurgerile și cu sistem care nu permite extragerea conținutului. Medicamentele care nu fac parte din această categorie se colectează în recipiente similare.

Produsele lichide aflate în fiole de sticlă, seringi sau alte ambalaje cu risc de înțepare ori tăiere sunt depozitate în recipiente speciale destinate deșeurilor tăietoare-înțepătoare, prevăzute cu sisteme de închidere sigură. Medicamentele aflate în recipiente sub presiune sunt colectate separat și nu sunt eliminate prin incinerare, urmând circuitul deșeurilor reciclabile după depresurizare.

Fiecare recipient trebuie etichetat corespunzător, cu menționarea tipului de deșeu, a sursei de proveniență (populația), a simbolurilor de pericol, a capacității, a nivelului maxim de umplere, a datei începerii utilizării, a unității sanitare și a persoanei responsabile.

După umplere, recipientele sunt sigilate pentru a preveni accidentele în timpul manipulării și transportului și sunt marcate conform regulilor privind transportul mărfurilor periculoase.

În zona de colectare, spitalele trebuie să afișeze materiale informative care explică tipurile de deșeuri acceptate și să avertizeze populația asupra riscurilor generate de aruncarea necontrolată a medicamentelor.

După colectare, deșeurile intră în circuitul de transport și eliminare utilizat pentru deșeurile medicale ale spitalului și sunt predate operatorilor economici autorizați. Eliminarea se face prin incinerare în unități autorizate, cu excepția recipientelor sub presiune, care sunt direcționate spre reciclare după golire completă.

Pentru supravegherea procesului, fiecare spital desemnează o persoană responsabilă cu gestionarea deșeurilor de medicamente provenite de la populație. Aceasta monitorizează cantitățile colectate, le cântărește și le înscrie în evidențele interne ale unității.

Datele sunt raportate separat către direcțiile de sănătate publică județene și către Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, distinct de deșeurile generate de activitatea medicală proprie a spitalului. Raportarea se face pe baza unor machete electronice aprobate anual de Institutul Național de Sănătate Publică, conform clasificării europene a deșeurilor.