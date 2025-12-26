Avocatul Adrian Cuculis spune că problema fumatului în penitenciare a generat numeroase controverse de-a lungul timpului, însă jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) a stabilit un principiu clar: dreptul deținuților de a fuma nu poate fi interzis în mod absolut.

Potrivit acestuia, pentru mulți deținuți care sunt fumători cronici, renunțarea forțată la tutun poate declanșa sevraj, cu posibile consecințe medicale serioase. Chiar și în situațiile în care nu apar astfel de efecte, avocatul a subliniat că decizia de a fuma sau de a renunța la fumat trebuie să aparțină persoanei, nu să fie impusă printr-o măsură administrativă.

Adrian Cuculis a amintit că un caz ajuns în fața CEDO a confirmat faptul că interzicerea fumatului în penitenciar încalcă dreptul la viață privată al deținutului, chiar și în contextul detenției. În consecință, autoritățile penitenciare nu pot restrânge acest drept în mod absolut, iar hotărârea Curții produce efecte directe și asupra practicilor din România.

„Problema fumatului în penitenciare a generat numeroase discuții, însă principiul stabilit de CEDO este clar: dreptul deținuților de a fuma nu poate fi interzis. Pentru mulți deținuți, renunțarea forțată la tutun poate declanșa sevraj și consecințe medicale, iar chiar și în lipsa acestora, alegerea de a fuma sau nu rămâne o decizie personală, nu una impusă administrativ. Un caz ajuns la CEDO a confirmat că interzicerea fumatului încalcă dreptul la viață privată al deținutului. Consecința: autoritățile penitenciare nu pot restrânge acest drept în mod absolut. Hotărârea produce efecte directe și asupra practicilor din România”, a scris el pe contul său de Facebook.

Avocatul a explicat că subiectul dreptului deținuților de a fuma a fost intens dezbătut în mai multe state membre ale Consiliului Europei, inclusiv în România, tocmai din cauza existenței persoanelor dependente de nicotină. El a precizat că, asemenea altor dependențe, întreruperea bruscă a consumului poate deveni o problemă medicală.

Adrian Cuculis a arătat că, deși fumatul este un obicei nociv pentru sănătate, acesta nu poate fi interzis printr-o decizie a instanței sau, cu atât mai puțin, printr-o hotărâre a sistemului administrativ penitenciar. El a mai menționat că speța analizată de CEDO a pornit de la un deținut căruia i s-a refuzat dreptul de a fuma, iar Curtea a decis că o astfel de interdicție reprezintă o încălcare a dreptului la viață privată.