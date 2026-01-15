Curtea de Apel urmează să se pronunțe vineri, 16 ianuarie, asupra contestației formulate de avocata Silvia Uscov, considerată apropiată partidului AUR, care contestă legalitatea numirilor judecătorilor Curții Constituționale Dacian Cosmin Dragoș și Mihai Busuioc.

Demersul vizează modul în care cei doi au ajuns membri ai CCR, primul fiind propus de președintele României, iar cel de-al doilea de Senat, avocata susținând că procedurile nu ar fi respectat prevederile legale în vigoare.

Potrivit argumentelor prezentate în instanță, numirile celor doi judecători ar încălca legea, în timp ce avocații acestora încearcă să demonstreze că acțiunea nu are temei juridic și că procedura de numire a fost una legală.

Decizia Curții de Apel este considerată una cu impact major, deoarece, în eventualitatea admiterii cererilor de suspendare, cei doi judecători nu și-ar mai putea exercita atribuțiile până la soluționarea definitivă a cauzei.

O astfel de hotărâre ar putea avea consecințe directe asupra activității Curții Constituționale, întrucât lipsa celor doi magistrați ar putea afecta cvorumul necesar pentru deliberări și pronunțarea deciziilor, ceea ce ar duce, practic, la blocarea temporară a instituției.

Pe marginea acestui subiect s-a pronunțat și fostul judecător al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, care a explicat la Antena 3 că, din punct de vedere al dreptului administrativ, este posibilă suspendarea unui judecător CCR, întrucât acesta este numit prin decret prezidențial, act care nu are valoare de lege.

„Un judecător CCR, în principiu, poate fi suspendat, pentru că el a fost numit prin decret prezidenţial, care nu are caracterul unei legi”, a explicat Augustin Zegrean.

El a arătat că, înainte de a lua o astfel de decizie, instanța trebuie să analizeze documentele depuse ca probe și să verifice dacă există temei pentru suspendare, subliniind că practica suspendării actelor administrative până la soluționarea definitivă a unei cauze este una consacrată.

Totuși, Augustin Zegrean a apreciat că șansele unei suspendări sunt reduse și a declarat că nu crede că instanța va dispune o astfel de măsură.

Acesta a susținut că, deși din punct de vedere teoretic suspendarea este posibilă, în practică nu anticipează că judecătorii de la Curtea de Apel vor merge până la capăt cu o asemenea decizie, exprimându-și convingerea că nu va fi suspendat niciun judecător CCR.

Acesta a susținut că, deși din punct de vedere teoretic suspendarea este posibilă, în practică nu anticipează că judecătorii de la Curtea de Apel vor merge până la capăt cu o asemenea decizie, exprimându-și convingerea că nu va fi suspendat niciun judecător CCR.

„Eu am fost prezent când s-a scris Constituţia. Nu ne-a trecut prin minte atunci, acel text se referea exclusiv la munca de profesor în învăţământ juridic superior. În dreptul administrativ, există această practică, de a se suspenda actele, până la soluţionarea definitivă. Şi a unui decret prezidenţial. Nu există doar suspendare, nu poţi să suspenzi un act decât dacă urmează să-l anulezi. Eu îl cunosc pe dromnul Dragoş, dacă aş fi, nu l-aş suspenda în niciun caz. Eu nu cred că se va întâmpla ceva. Nu vor suspenda pe nimeni. Sunt absolut sigur. Ştiu ce ar trebui să ia, nu ce vor lua. Să-şi asume ceea ce fac cei care fac asta", a adăugat Zegrean.

În ceea ce îl privește pe Dacian Cosmin Dragoș, acesta are un parcurs profesional îndelungat în domeniul juridic. Timp de trei ani a fost expert juridic în echipa României în litigiul arbitral privind Roșia Montană, dar și în alte litigii internaționale.

De asemenea, în perioadele 2016–2017 și 2020–2023, a ocupat funcția de președinte al Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării. În vara anului trecut, el a fost desemnat de președintele Nicușor Dan pentru un mandat de judecător al Curții Constituționale.

Cazul a fost comentat și de avocatul Adrian Toni Neacșu, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, care a susținut că din documentele eliberate de Oficiul Național al Registrului Comerțului ar reieși o stare de incompatibilitate în cazul lui Dacian Dragoș.

Potrivit acestuia, judecătorul ar deține calitatea de membru în consiliul de administrație al unei societăți comerciale, situație incompatibilă cu funcția de judecător CCR.

Adrian Toni Neacșu a arătat că termenul de șase luni prevăzut de lege pentru înlăturarea incompatibilității ar fi expirat la 13 ianuarie 2026, fără ca problema să fie rezolvată, ceea ce, conform legii CCR, ar conduce la încetarea de drept a mandatului, constatarea urmând să fie făcută de plenul Curții Constituționale.