Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a afirmat că se opune în mod categoric proiectului de ordonanță de urgență care prevede diminuarea cu 10% a veniturilor angajaților din sistemul de sănătate. El a explicat că o astfel de măsură nu ține cont de specificul domeniului medical și de responsabilitățile majore pe care le implică activitatea personalului sanitar.

Oficialul a arătat că susține introducerea unor criterii de performanță și a unei plăți corelate cu rezultatele profesionale, menționând că a avut mai multe discuții cu sindicatele pe această temă. În același timp, el a subliniat că respinge abordarea care presupune tăieri procentuale aplicate uniform, fără evaluarea particularităților sistemului de sănătate.

„Sunt total împotriva tăierii paușale cu 10% în sistemul de sănătate. Sunt pentru criterii de performanță, sunt pentru plata în funcție de performanță și am avut `n` întâlniri cu sindicatele pe această temă. Mă declar total împotriva acestei abordări pur contabile în care salariile sau veniturile personalului medical să fie reduse cu 10% fără să se țină cont de particularitățile sistemului de sănătate”, a declarat Alexandru Rogobete la Antena 3 CNN.

Potrivit ministrului, sistemul medical nu poate fi analizat doar prin prisma cifrelor și a calculelor bugetare. El a transmis că reducerea veniturilor personalului medical printr-o decizie administrativă generală poate genera riscuri majore pentru populație.

Alexandru Rogobete a atras atenția că sănătatea reprezintă un domeniu cu importanță strategică pentru stat și că deciziile luate fără o înțelegere aprofundată a realității din spitale pot avea consecințe grave. În acest context, ministrul a subliniat că este vorba despre viața pacienților și despre siguranța actului medical, nu despre simple ajustări într-un tabel financiar.

Ministrul Sănătății a explicat că domeniul medical are anumite particularități care îl diferențiază de alte sectoare ale administrației publice. El a arătat că sistemul de sănătate trebuie tratat ca o zonă de siguranță națională, în care deciziile administrative trebuie luate cu maximă responsabilitate.

„Sistemul de sănătate are anumite particularități. Este, înainte de toate, o zonă de siguranță națională. În al doilea rând, aici nu vorbim despre un Excel în care niște calcule ies frumos. Vorbim despre viața unor oameni care pot fi puși în pericol dacă nu suntem atenți la aceste nuanțe și la aceste detalii”, mai spune Rogobete.

În sprijinul poziției sale, Alexandru Rogobete a făcut trimitere la experiența din secțiile de Terapie Intensivă. El a transmis că cei care susțin măsuri de austeritate ar trebui să observe direct realitatea din spitale, pentru a înțelege impactul unor astfel de decizii.

Ministrul a indicat că expunerea, chiar și pentru scurt timp, la situațiile întâlnite în secțiile ATI, unde pacienții se află în stare critică, ar putea oferi o perspectivă mai clară asupra implicațiilor umane ale deciziilor financiare aplicate sistemului de sănătate.