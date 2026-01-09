Fostul premier Florin Cîțu susține că economia României traversează o fază de contracție, mascată de indicatori nominali ridicați. Potrivit acestuia, produsul intern brut a înregistrat în trimestrul al treilea o scădere de 0,2% față de trimestrul anterior.

Investițiile publice continuă să ruleze, însă efectul lor de multiplicare ar fi ajuns la limită. În paralel, investițiile din sectorul privat ar fi în scădere, pe fondul incertitudinilor fiscale și al lipsei de încredere.

În opinia sa, acest dezechilibru între investițiile publice și cele private indică o slăbire a mecanismelor de ajustare economică. Statul ar continua să consume resurse financiare importante, în timp ce mediul privat ar deveni tot mai prudent în deciziile de extindere sau dezvoltare.

Datele din consum sunt prezentate ca un alt semnal de alarmă. În luna noiembrie, vânzările din comerțul cu amănuntul au scăzut cu aproximativ 4%, iar vânzările de produse alimentare cu peste 5%. Aceste evoluții sunt interpretate ca o diminuare reală a veniturilor populației, nu doar ca un efect statistic.

Conform analizei prezentate, noiembrie ar marca a patra lună consecutivă de contracție a consumului. Această tendință ar indica o presiune persistentă asupra puterii de cumpărare și o reducere a cererii interne, cu efecte directe asupra activității economice.

Un alt element invocat este evoluția fiscalității. Deși deflatorul impozitelor nete a crescut semnificativ, volumul real al acestora a fost revizuit în scădere. Această corecție ar anula aproape complet contribuția pozitivă a fiscalității la creșterea economică.

Florin Cîțu afirmă că nu este vorba despre o simplă încetinire ciclică, ci despre un proces de „crowding out” fiscal. În acest context, statul ar absorbi resursele necesare ajustării sectorului privat, afectând investițiile, consumul și nivelul general de încredere în economie.

Potrivit fostului premier, anul 2025 ar trebui să clarifice limitele modelului economic aplicat în perioada 2022–2026. El consideră că acest model ar fi devenit nesustenabil, iar efectele sale se reflectă deja în datele economice.

Pentru 2026, perspectiva descrisă nu este una de convergență economică, ci de dificultăți pentru capitalul privat. În analiza sa, accentul se mută de la creștere la capacitatea firmelor de a rezista într-un context dominat de un stat cu cheltuieli ridicate și politici fiscale restrictive.