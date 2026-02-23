Chiar dacă un apartament este nelocuit, proprietarii nu sunt scutiți de toate cheltuielile lunare. Conform Legii nr. 196/2018, un apartament nelocuit nu înseamnă că proprietarul nu mai are nicio obligație de plată, ci doar că poate fi scutit de anumite costuri.

Astfel, dacă proprietarul face o cerere scrisă de scutire și nu locuiește în apartament cel puțin 15 zile într-o lună, acesta nu va plăti energia electrică pentru iluminatul casei scării, liftului sau a spațiilor exterioare, gazele, salubritatea sau vidanjarea.

Cu toate acestea, restul cheltuielilor nu dispar, deoarece lista de întreținere nu se calculează doar în funcție de numărul de persoane din apartament, ci și pe baza cotei-părți indivize din proprietatea comună.

Această cotă este menționată în actul de deținere al apartamentului și se regăsește în acordul de asociere al asociației de proprietari, fiind baza pentru calculul cotelor de întreținere lunare. Legea prevede șase tipuri de repartizare a cheltuielilor, însă pentru un apartament nelocuit, scutirea se aplică strict pentru cheltuielile care depind de numărul de persoane prezente.

Printre cheltuielile care rămân obligatorii se numără salariile personalului asociației. Chiar dacă proprietarul nu locuiește în apartament, el trebuie să plătească cota sa din salariile președintelui, comitetului, cenzorului sau administratorului, acestea fiind repartizate pe cotă și nu în funcție de numărul de locatari.

De asemenea, serviciile de curățenie, fie că sunt realizate de personal propriu al asociației sau prin contract extern, vizează părțile comune ale blocului, precum casa scării, geamurile, liftul și intrările, și se plătesc tot pe baza cotei-părți indivize. Aceeași regulă se aplică și în cazul reparațiilor sau intervențiilor la instalațiile și echipamentele comune, fațadă, acoperiș, subsol sau terasă, costurile fiind suportate de toți proprietarii, indiferent dacă locuiesc sau se află în altă localitate ori în străinătate.

Asociațiile de proprietari nu pot stabili un alt mod de repartizare a cheltuielilor decât cel prevăzut de lege. Orice hotărâre care contravine prevederilor legale este nulă, conform articolului 75 alin. 3 din Legea nr. 196/2018. Obligațiile proprietarilor sunt stabilite nu în funcție de prezența lor în apartament, ci de dreptul de proprietate asupra cotei-părți indivize din proprietatea comună.

Informațiile au fost prezentate de Gelu Pușcaș, avocat specializat în litigii privind Asociațiile de Proprietari și autor de carte dedicată proprietarilor și organelor de conducere ale acestora.