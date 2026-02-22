Notificările administratorului invocă executarea silită și sechestrul fără existența unei hotărâri definitive
Avocatul Gelu Pușcaș a fost surprins de agresivitatea și modalitatea de acțiune a unei societăți de administrare față de proprietarii cu restanțe. Potrivit acestuia, societatea emite somații de plată în care menționează că va începe executarea silită a proprietarului.
În aceleași documente se arată că ar urma să fie pus sechestru asigurător pe bunurile acestuia. De asemenea, se face trimitere la posibilitatea ca furnizorii de utilități să fie implicați pentru a lua măsuri împotriva proprietarului vizat.
Avocatul consideră că o asemenea abordare depășește prevederile legale. El explică faptul că executarea silită și instituirea unor măsuri asigurătorii nu pot fi realizate de administrator în lipsa unui titlu executoriu. În opinia sa, este necesară existența unei hotărâri definitive pentru a putea demara o executare silită.
Reprezentarea asociației și mandatul administratorului sunt puse sub semnul întrebării
Acesta mai arată că societatea de administrare se prezintă drept reprezentant al asociației de proprietari, fără să menționeze în baza cărui mandat acționează în numele și pe seama asociației.
El susține că este greu de crezut că un proprietar informat ar putea mandata un administrator să facă orice demers dorește, în orice condiții și împotriva oricărui proprietar, folosind resursele asociației.
Avocatul califică situația ca fiind extrem de gravă. El apreciază că este problematic faptul că o astfel de societate ar acționa în acest mod pe banii proprietarilor.
Totodată, el consideră grav că se transmit notificări în care se face trimitere la executare silită și la măsuri asigurătorii, în condițiile în care, procedural, fără o hotărâre definitivă, executarea silită nu poate fi realizată.
Pentru proprietarii restanțieri există proceduri legale care trebuie urmate, chiar dacă acestea durează
În același context, el susține că este grav faptul că notificarea este redactată ca și cum administratorul ar putea dispune imediat executarea silită și instituirea măsurilor asigurătorii, din proprie inițiativă și în baza unei presupuse abilitări legale. Potrivit acestuia, administratorul nu poate face un astfel de demers fără respectarea procedurilor prevăzute de lege.
De asemenea, el arată că organele de conducere ale asociației nu se sesizează în raport cu o astfel de poziție exprimată în scris. În notificare este menționată și asociația de proprietari, aspect care, în opinia sa, o face complice la un asemenea comportament.
În final, avocatul transmite că pentru proprietarii cu restanțe există proceduri reglementate. El subliniază că aceste proceduri pot dura, indiferent dacă sunt sau nu pe placul părților implicate, însă trebuie respectate, deoarece doar astfel pot fi urmate căile legale.
„Am rămas surprins de agresivitatea și modalitatea de acțiune a unei societăți de administrare față de proprietarii cu restanțe. Această societate emite somații de plată, somații în care menționează că:
– vor începe executarea silită a proprietarului;
– că vor pune sechestru asigurător pe bunurile proprietarului;
– că vor atrage și furnizorii de utilități să ia măsuri împotriva proprietarului.
O astfel de abordare, după părerea mea, este dincolo de prevederile legale pe de o parte, iar pe de altă parte executarea silită și/sau instituirea de măsuri asigurătorii nu pot fi realizate, de măria sa administratorul, fără a exista un titlu, adică o hotărâre definitivă.
Mai mult, această societate se erijează în reprezentantul asociației, fără să fi menționat în baza a ce acționează de o astfel de manieră, în numele și pe seama asociației. îmi este greu să cred că vreun proprietar informat ar putea mandata un astfel de administrator a face orice fel de demers dorește, pe banii și resursele asociației, în orice fel de condiții și oricând, împotriva oricărui proprietar.
𝐄𝐬𝐭𝐞 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐞𝐦 𝐝𝐞 𝐠𝐫𝐚𝐯 unde s-a ajuns, fiind lăsată o astfel de societate să zburde pe câmpii, pe banii proprietarilor.
𝐄𝐬𝐭𝐞 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐞𝐦 𝐝𝐞 𝐠𝐫𝐚𝐯că cineva poate transmite o astfel de notificare, cu un astfel de conținut, în care se face trimitere la executare silită și la măsuri asigurătorii, în condițiile în care procedural, fără a avea o hotărâre definitivă nu se poate realiza o executare silită.
𝐄𝐬𝐭𝐞 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐞𝐦 𝐝𝐞 𝐠𝐫𝐚𝐯 că acest administrator a redactat acea notificare ca și cum ar putea realiza executarea silită și pune măsurile asigurătorii imediat, de la sine putere și că ar avea o astfel de abilitare legala. Niciodată și în nicio situație administratorul nu poate face așa ceva.
𝐄𝐬𝐭𝐞 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐞𝐦 𝐝𝐞 𝐠𝐫𝐚𝐯 că un administrator are o astfel de poziție scrisă în raport cu proprietarii și organele de conducere ale respectivelor asociații nu se sesizează. Acel administrator menționează în notificare și asociația de proprietari, ceea ce o face “complice” la un astfel de comportament.
Pentru restanțieri există proceduri reglementate, că ne place sau nu ne place, care durează, dar care sunt prevăzute de lege și altfel nu se poate”, transmite avocatul Gelu Pușcaș.
