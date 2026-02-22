Avocatul Gelu Pușcaș a fost surprins de agresivitatea și modalitatea de acțiune a unei societăți de administrare față de proprietarii cu restanțe. Potrivit acestuia, societatea emite somații de plată în care menționează că va începe executarea silită a proprietarului.

În aceleași documente se arată că ar urma să fie pus sechestru asigurător pe bunurile acestuia. De asemenea, se face trimitere la posibilitatea ca furnizorii de utilități să fie implicați pentru a lua măsuri împotriva proprietarului vizat.

Avocatul consideră că o asemenea abordare depășește prevederile legale. El explică faptul că executarea silită și instituirea unor măsuri asigurătorii nu pot fi realizate de administrator în lipsa unui titlu executoriu. În opinia sa, este necesară existența unei hotărâri definitive pentru a putea demara o executare silită.

Acesta mai arată că societatea de administrare se prezintă drept reprezentant al asociației de proprietari, fără să menționeze în baza cărui mandat acționează în numele și pe seama asociației.

El susține că este greu de crezut că un proprietar informat ar putea mandata un administrator să facă orice demers dorește, în orice condiții și împotriva oricărui proprietar, folosind resursele asociației.

Avocatul califică situația ca fiind extrem de gravă. El apreciază că este problematic faptul că o astfel de societate ar acționa în acest mod pe banii proprietarilor.

Totodată, el consideră grav că se transmit notificări în care se face trimitere la executare silită și la măsuri asigurătorii, în condițiile în care, procedural, fără o hotărâre definitivă, executarea silită nu poate fi realizată.

În același context, el susține că este grav faptul că notificarea este redactată ca și cum administratorul ar putea dispune imediat executarea silită și instituirea măsurilor asigurătorii, din proprie inițiativă și în baza unei presupuse abilitări legale. Potrivit acestuia, administratorul nu poate face un astfel de demers fără respectarea procedurilor prevăzute de lege.

De asemenea, el arată că organele de conducere ale asociației nu se sesizează în raport cu o astfel de poziție exprimată în scris. În notificare este menționată și asociația de proprietari, aspect care, în opinia sa, o face complice la un asemenea comportament.

În final, avocatul transmite că pentru proprietarii cu restanțe există proceduri reglementate. El subliniază că aceste proceduri pot dura, indiferent dacă sunt sau nu pe placul părților implicate, însă trebuie respectate, deoarece doar astfel pot fi urmate căile legale.