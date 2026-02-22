Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că, la momentul preluării guvernării acum șase luni, nu s-a afirmat că inflația va scădea brusc. El a subliniat că prognoza oficială anticipa cel puțin un an până la apariția primelor semne de temperare a prețurilor, urmând ca o scădere vizibilă să fie observată în perioada iulie–august a acestui an.

Ministrul a precizat că finalul anului va surprinde economia cu un trend al inflației reintrând în intervalul de referință, conform estimărilor BNR, care anticipează o valoare de aproximativ 4% la sfârșitul lui 2026.

El a mai explicat că inflația va urma un trend de decelerare din vară, fără ca așteptările publicului să fie exagerate, menționând că aceasta va rămâne persistentă până la apariția primelor efecte vizibile.

„Inflaţia va intra pe un trend de decelerare, din vară. Nu vreau nici să cresc aşteptările, nici să minimizez situaţia. Inflaţia, într-adevăr, va fi persistentă până atunci. Dar noi nu am spus, în urmă cu şase luni, când am preluat guvernarea, că inflaţia va scădea brusc. Am spus că va dura cel puţin un an până când vor apărea primele semne. Şi undeva în această vară, în iulie–august, vom avea o scădere a inflaţiei, care, după prognoza BNR, va merge spre 4% la final de an. Finalul acestui an ne va prinde cu un alt trend al inflaţiei, care va reintra spre intervalul de referinţă”, a afirmat Alexandru Nazare.

Ministrul Finanțelor a subliniat că, deși există îngrijorări legate de posibilele efecte ale liberalizării pieței gazelor, prognoza BNR a luat deja în calcul aceste riscuri și nu prevede un puseu inflaționist în luna aprilie.

Alexandru Nazare a precizat că deciziile finale privind liberalizarea pieței gazelor vor fi luate în cadrul coaliției de guvernare și că doar după implementarea acestora se vor putea evalua efectele concrete asupra inflației. El a adăugat că prognoza BNR reflectă deja aceste variabile, ceea ce sugerează că riscurile unui șoc inflaționist imediat sunt limitate.

Ministrul a reafirmat că autoritățile urmăresc atent evoluția prețurilor și vor ajusta politicile fiscale și economice în funcție de dezvoltarea situației, pentru a menține inflația într-un ritm controlat pe parcursul acestui an.