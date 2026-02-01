Un studiu publicat anul trecut a arătat că taurina contribuie la „hrănirea” celulelor stem leucemice, ajutându-le să se dezvolte mai rapid. Cercetări mai recente au mers mai departe și au evidențiat faptul că acest proces are consecințe și asupra sistemului osos. Atunci când celulele leucemice consumă cantități mari de taurină, această substanță devine mai puțin disponibilă pentru celulele sănătoase din organism. Experimentele efectuate pe șoareci au demonstrat că acest dezechilibru duce la oase mai fragile și mai slabe, conform Futurity.

Problema este cu atât mai importantă cu cât mulți pacienți oncologici se confruntă deja cu afecțiuni ale sistemului osos, precum osteoporoza sau osteopenia, caracterizate prin scăderea densității osoase. Cercetătorii consideră că lipsa taurinei necesare celulelor implicate în formarea oaselor ar putea explica parțial aceste complicații.

Studiile arată că atât celulele leucemice, cât și cele care construiesc osul au nevoie de taurină pentru a funcționa corect. Dacă celulele canceroase consumă rapid taurina din măduva osoasă, celelalte celule rămân fără resursele necesare pentru menținerea rezistenței osoase. Cel mai recent studiu, publicat în revista Cell Death & Disease, s-a concentrat în special pe efectele asupra oaselor, în timp ce o cercetare anterioară, apărută în Nature, a analizat legătura directă dintre taurină și leucemie.

„Se pare că atât celulele leucemice, cât și cele care construiesc osul au nevoie de taurină. Dacă celulele de leucemie consumă rapid taurina din măduva osoasă, este posibil ca celelalte celule, care depind de ea pentru rezistența oaselor, să nu mai primească suficient”, a explicat cercetătoarea Jeevisha Bajaj, coordonatoarea studiului.

Taurina este un aminoacid produs natural de organism și se regăsește și în alimente precum carnea, peștele și ouăle. În plus, este un ingredient comun în băuturile energizante și în suplimentele alimentare. De-a lungul timpului, această substanță a fost asociată atât cu posibile beneficii, cât și cu riscuri pentru sănătate. În contextul leucemiei, însă, oamenii de știință avertizează că efectele negative ar putea depăși beneficiile.

Din acest motiv, specialiștii recomandă persoanelor diagnosticate cu cancer să discute cu medicul oncolog înainte de a consuma suplimente alimentare și să fie prudente în privința aportului de taurină. Cercetarea s-a concentrat pe măduva osoasă, un mediu esențial pentru organism, unde se formează atât celulele sângelui, cât și cele ale oaselor, dar care poate susține și dezvoltarea cancerului.

Proiectul a fost coordonat de Christina M. Kaszuba, doctorandă la Universitatea din Rochester. În timpul studiilor asupra leucemiei, echipa a observat că șoarecii incapabili să utilizeze taurina prezentau oase mai fragile și mai casante. Această descoperire i-a determinat pe cercetători să analizeze ce se întâmplă cu oasele atunci când taurina lipsește, chiar și în absența cancerului.

„Am remarcat că șoarecii care nu puteau folosi taurina aveau oase mai fragile și mai casante”, spune Kaszuba. „Asta ne-a determinat să analizăm ce se întâmplă cu oasele atunci când taurina lipsește, chiar și în absența cancerului.”

Analizele s-au concentrat pe celulele stromale mezenchimale, responsabile de formarea și refacerea oaselor. Rezultatele au arătat că aceste celule depind direct de un mecanism care permite absorbția taurinei. Atunci când acest mecanism nu funcționează, celulele nu se mai transformă corect în celule osoase mature, ceea ce duce la un os mai slab și mai puțin rezistent. Astfel, taurina pare să joace un rol esențial în dezvoltarea normală a sistemului osos.

„Este un exemplu clar de cât de complex este organismul. Anumite substanțe necesare pentru sănătate pot fi folosite de cancer pentru a se dezvolta, ceea ce contribuie la efectele secundare observate frecvent la pacienți”, a explicat Jeevisha Bajaj.

Cercetătorii subliniază că sunt necesare studii suplimentare pentru a înțelege echilibrul delicat dintre blocarea taurinei pentru a încetini evoluția leucemiei și menținerea sănătății oaselor. Situația evidențiază complexitatea organismului uman, unde substanțe necesare pentru sănătate pot fi exploatate de cancer pentru a se dezvolta, contribuind la efectele secundare frecvent observate la pacienți. Studiul a fost finanțat de National Institutes of Health (NIH) din Statele Unite.