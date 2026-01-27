Secretarul de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), Emil Dumitru, a anunțat că APIA a finalizat autorizarea la plată pentru mai multe intervenții finanțate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală.

Potrivit acestuia, valoarea totală a sumelor autorizate depășește 132,9 milioane de euro, urmând ca Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale să efectueze plățile efective.

„APIA a autorizat la plată pe măsurile DR-03, DR-09, DR-10, DR-11 – suma de 132.954.036 de euro. Urmează ca AFIR să facă plata!”, a anunțat secretarul de stat din cadrul MADR, potrivit agrointel.ro.

Oficialul a precizat că este vorba despre plăți compensatorii, acordate fermierilor care aplică pentru schemele prevăzute în Planul Strategic PAC, banii fiind alocați din FEADR. Autorizarea este realizată de APIA, iar plata propriu-zisă este derulată de AFIR.

Una dintre schemele pentru care au fost deblocate fondurile este DR-03, destinată fermierilor care cresc animale de fermă din rase locale aflate în pericol de abandon. Nivelul sprijinului diferă în funcție de specie și este acordat pe unitate vită mare, pe an.

Pentru ovine, plata este de 87 de euro pe UVM, în timp ce pentru caprine sprijinul este de 40 de euro pe UVM. Crescătorii de bovine, inclusiv taurine și bubaline, pot primi 200 de euro pe UVM, la fel ca și crescătorii de ecvidee. Pentru porcine, cuantumul ajunge la 300 de euro pe UVM pe an.

Alte sume importante sunt alocate prin intervențiile DR-09, DR-10 și DR-11, care vizează zonele afectate de constrângeri naturale sau de alte constrângeri specifice. Aceste plăți sunt acordate pe hectar de teren agricol eligibil.

În cazul DR-09, pentru zonele montane afectate de constrângeri naturale, sprijinul este de 94 de euro pe hectar. Pentru DR-10, care se referă la zonele cu constrângeri naturale semnificative, plata este de 12 euro pe hectar.

Intervenția DR-11, destinată zonelor cu constrângeri naturale specifice, prevede un sprijin de 80 de euro pe hectar.

Pentru schemele DR-09 și DR-11 se aplică degresivitatea plăților în cazul fermelor cu suprafețe agricole mai mari de 50 de hectare. Astfel, pentru suprafața de până la 50 de hectare se acordă 100% din prima pe hectar.

Între 50,01 și 100 de hectare, fermierii primesc 75% din cuantumul standard. Pentru suprafețele cuprinse între 100,01 și 300 de hectare, plata scade la 50%, iar pentru suprafețele care depășesc 300 de hectare se acordă doar 35% din prima pe hectar.

Aceste reguli se aplică atât pentru zonele montane, cât și pentru zonele afectate de constrângeri naturale specifice, conform schemei aprobate pentru actuala perioadă de programare.