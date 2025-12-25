Prețul argintului a continuat să crească miercuri, apropiindu-se de 73 de dolari pe uncie și atingând un nou maxim istoric, în cadrul unui raliu mai amplu al metalelor prețioase. Rezerva Federală a SUA a rămas în centrul atenției investitorilor, care anticipează o politică monetară mai relaxată în anul următor, susținând cererea pentru active fără randament. Totodată, tensiunile geopolitice din America au contribuit la aprecierea metalului alb.

După ce a atins temporar 72,71 dolari pe uncie, argintul a urcat cu 1,20% la ora 13:18 CET, fiind tranzacționat la 72,39 dolari pe uncie. În același timp, aurul a rămas stabil, la 4.494,61 dolari pe uncie. La ora 13:19 CET, platina a avansat cu 0,84%, până la 2.290,54 dolari pe uncie, în timp ce paladiul a scăzut cu 0,62%, la 1.839,09 dolari pe uncie, potrivit Baha.

Aurul a urcat până la un nou record de 4.500 de dolari pe uncie, extinzând raliul din perioada sărbătorilor de Crăciun, pe fondul cererii tot mai mari pentru metale prețioase. Evoluția reflectă orientarea investitorilor către active de refugiu la final de an, susținută de incertitudinile geopolitice și tensiunile globale.

Creșterea a fost stimulată și de decizia Rezervei Federale a SUA, luată acum două săptămâni, de a reduce dobânda de referință. La ora 19:03 ET, aurul era tranzacționat la 4.508,13 dolari pe uncie, în creștere cu 0,24%, în timp ce argintul a urcat cu 0,46%, până la 71,86 dolari. Platina a crescut cu 1,40%, ajungând la 2.302,66 dolari la ora 19:04 ET, iar paladiul a avansat cu 0,85%, până la 1.866,39 dolari pe uncie.

Platina a înregistrat marți o creștere spectaculoasă, atingând un maxim istoric de 2.276 dolari pe uncie, după un avans de 8,5% într-o singură zi. Acesta reprezintă cel mai ridicat preț spot înregistrat vreodată pentru metal, depășind precedentul record din martie 2008.

La ora 15:23 ET, după atingerea recordului, platina era tranzacționată cu 8,5% mai sus, la 2.273 dolari pe uncie. Aurul a crescut cu 1,22%, ajungând la 4.493 dolari pe uncie, iar argintul a avansat cu 3,64%, la 71,39 dolari. Un minut mai târziu, paladiul a urcat cu 6,79%, fiind cotat la 1.855 dolari pe uncie.