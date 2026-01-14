Președintele CNAS subliniază că inițiativa legislativă, inițiată de senatorul Velea Gheorghe, contravine prevederilor legale existente, restrânge drepturile pacienților cu afecțiuni oncologice și creează o barieră financiară în accesul la servicii medicale.

În prezent, diagnosticarea, tratamentul și monitorizarea pacienților oncologici sunt reglementate de Legea nr. 293/2022 pentru prevenirea și combaterea cancerului, adoptată de Parlament și dedicată acestei categorii de pacienți. Planul Național de Prevenire și Combatere a Cancerului (PNCC) se implementează pentru perioada 2023–2030 și reprezintă principalul document de politică publică care fundamentează măsurile de prevenire și combatere a cancerului la nivel național, în acord cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății și ale Uniunii Europene.

Reglementările PNCC au fost puse în aplicare printr-o serie de Hotărâri de Guvern și ordine de ministru și de președinte al CNAS. În baza acestor acte normative, pacienții oncologici beneficiază de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale și servicii conexe actului medical incluse în pachetul de bază și în programele naționale de sănătate curative. Aceștia sunt scutiți de coplată dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte resurse și beneficiază de asigurare fără plata contribuției, în aceleași condiții.

Demersurile statului român în implementarea PNCC au condus la scurtarea timpului dintre suspiciunea de boală oncologică și stabilirea diagnosticului de certitudine, introducerea tratamentului medicamentos țintit prin subprograme de testări genetice, diversificarea și plata serviciilor de radioterapie și testări genetice, precum și introducerea serviciilor de psihooncologie. Aceste măsuri permit accesul gratuit al pacienților oncologici la servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale și servicii conexe actului medical.

În cadrul programelor naționale de sănătate curative a fost creat Programul Național de Îngrijiri Paliative, care urmează a fi adoptat în 2026. Acesta vizează îmbunătățirea calității vieții pacienților oncologici în stadii avansate și terminale, oferind sprijin familiei și aparținătorilor prin resurse și suport necesar pentru a face față situațiilor dificile. Pacienții oncologici beneficiază de concedii medicale de 1 an și 6 luni într-un interval de 2 ani, iar persoanele care îi însoțesc sau îngrijesc la intervenții chirurgicale și tratamente au dreptul la concediu medical de 45 de zile într-un interval de 12 luni.

„Din reglementările mai sus menționate care produc efecte juridice și pe baza cărora pacienții oncologici beneficiază de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale și servicii conexe actului medical, precum și de cele din programele naționale de sănătate curative, rezultă faptul că proiectul de lege – cadru e în totală contradicție cu aceste prevederi legale, restrânge drepturile bolnavilor cu afecțiuni oncologice și creează o barieră financiară în accesul la servicii medicale prin introducerea în mod expres a coplății”, subliniază președintele CNAS.

Actuala lege privind PNCC a fost elaborată cu participarea profesioniștilor din domeniul medical și a asociațiilor de pacienți, sub autoritatea Administrației Prezidențiale a României. Planul național se actualizează în funcție de rezultatele obținute și rămâne în acord cu direcțiile strategice ale Organizației Mondiale a Sănătății și ale Uniunii Europene.

În opinia președintelui CNAS, proiectul de Lege-cadru inițiat de Velea Gheorghe este în contradicție totală cu reglementările existente, restrânge drepturile pacienților oncologici și introduce o barieră financiară prin coplată, punând în pericol realizările obținute atât legislativ, cât și bugetar. CNAS nu susține acest proiect, subliniind necesitatea menținerii accesului gratuit la servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale și servicii conexe actului medical pentru pacienții oncologici.