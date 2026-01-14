Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunțat miercuri lansarea unui nou program dedicat formării și evaluării continue a personalului medical din secțiile de terapie intensivă (ATI). Proiectul, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), are ca scop sprijinirea practică a echipelor medicale, nu simpla verificare sau instruire teoretică.

”Am spus-o de multe ori şi o spun din nou, cu toată responsabilitatea: în ATI lucrează oameni, nu roboţi. Oameni care iau decizii vitale, sub presiune constantă, ore în şir, uneori la limita rezistenţei umane. Am spus şi acum câteva luni, clar şi fără echivoc: pentru controlul infecţiilor nosocomiale avem nevoie de măsuri concrete, nu doar de constatări şi vorbe politice. Păreri s-au dat destule. Prea mulţi ani”, scrie ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, pe Facebook.

Programul, intitulat „Training of Trainers” și destinat asistenților medicali din ATI, urmărește formarea unor specialiști care să poată instrui și ghida colegii din propriile secții.

”Astăzi, am semnat un nou program de formare şi evaluare constantă pentru personalul medical, finanţat din PNRR. Programul Naţional de formare de formatori (Training of Trainers ) pentru asistenţii medicali din ATI. Nu este un program de control şi nici unul teoretic. Este un program de sprijin real. Este despre a ne opri puţin, a ne uita din nou la gesturile zilnice, la reflexele pe care le căpătăm în timp şi la cum le putem face mai sigure — pentru pacient şi pentru noi. Este despre colegi din ATI care îi ajută pe alţi colegi din ATI. Oameni care vorbesc aceeaşi limbă profesională şi care cunosc exact presiunea din secţie”, subliniază ministrul.

În același context, Alexandru Rogobete a subliniat că siguranța pacientului nu depinde doar de proceduri sau documente, ci de coeziunea și susținerea echipelor medicale.

”Oameni din sistem, nu din afara lui. Oameni care vor construi echipe mai unite, mai atente unii la alţii şi mai sigure pentru pacienţi, în fiecare secţie de terapie intensivă”, spune ministrul.

În acest sens, a fost modificat ordinul de funcționare a secțiilor ATI pentru a include un epidemiolog propriu secției și un asistent medical responsabil cu controlul infecțiilor nosocomiale.

”siguranţa pacientului nu se naşte din hârtii, ci din echipe care se cunosc, se susţin şi lucrează coerent, chiar şi sub presiune, iar acest program este gândit să rămână în sistem şi să întărească munca în echipă din ATI, pentru că, în sănătate, înainte de orice procedură, este omul”.

Ministrul a explicat că programul va contribui la crearea unei rețele naționale de formatori din rândul asistenților ATI, astfel încât experiența și bunele practici să fie transmise în mod direct între colegi.

În final, ministrul a mulțumit Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă și Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România pentru sprijinul acordat în dezvoltarea programului, subliniind că obiectivul principal rămâne întărirea muncii în echipă și protejarea pacienților.