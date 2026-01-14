Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat, prin intermediul contului său de Facebook, că România a obținut 10 din 10 la OCDE și că, la Paris, în ziua precedentă, s-a încheiat o etapă foarte importantă pentru viitorul economic al țării, respectiv sesiunea de evaluare în Comitetul pentru Analiză Economică și Dezvoltare (EDRC), unde au fost prezentate progresele României în fața a 38 de reprezentanți ai celor mai dezvoltate economii ale lumii. El a precizat că, în paralel, Ministerul Finanțelor a intrat în linie dreaptă către definitivarea evaluării în cadrul Comitetului pentru Afaceri Fiscale, obținând 10 din 10 opinii tehnice adoptate de grupurile subsidiare care au evaluat România în procesul de aderare la OCDE.

Nazare a subliniat că cifrele și schimbările structurale reale prezentate la Paris demonstrează că România nu caută scurtături către aderare, ci livrează rezultate concrete. În ceea ce privește performanța fiscală, el a spus că au fost prezentate progresele în corecția deficitului bugetar și cifrele încurajatoare de la finalul lui 2025 și începutul lui 2026, adăugând că ajustarea consistentă realizată în ultimele șase luni arată că țara se află pe drumul corect spre consolidare, dar că trebuie menținută consecvența pentru a păstra încrederea câștigată.

În domeniul investițiilor, ministrul a afirmat că nivelul investițiilor publice a crescut la 7,2%, precum și ponderea fondurilor europene, datorită accelerării investițiilor din fonduri europene concomitent cu reducerea deficitului bugetar, ceea ce reprezintă un rezultat pozitiv și sustenabil, apreciat la nivel internațional. El a adăugat că, prin renegocierea cu succes a PNRR, a fost diminuat riscul de pierdere a fondurilor europene și au fost securizate resursele pentru proiectele majore din transport, energie și sănătate.

Referitor la digitalizarea Fiscului, Nazare a menționat că, până la finalul anului 2026, Hub-ul Digital ANAF va fi complet operațional, iar monitorizarea banului public se va realiza prin software-uri de ultimă generație, asigurând un control strict al cheltuielilor. În ceea ce privește stabilitatea fiscală, el a susținut importanța predictibilității fiscale și a precizat că reformele vizează păstrarea capitalului uman fără a descuraja munca formală prin presiuni fiscale excesive.

Ministrul a transmis partenerilor din OCDE că România a făcut eforturile necesare și a accelerat vizibil procesul de aderare, în special în zona fiscală, unde existau multe teme de recuperat, și a menționat că rezultatele din consolidarea fiscală facilitează procedurile de aderare, crescând nivelul investițiilor private.

Nazare a afirmat că România este pregătită ca 2026 să fie anul aderării oficiale și că, la următoarea evaluare economică, va sta de cealaltă parte a mesei, ca membru cu drepturi depline, adăugând că, pentru prima dată, țara livrează simultan consolidare fiscală și investiții record, ceea ce reprezintă un argument decisiv pentru aderarea la OCDE.