Alexandru Rogobete a subliniat că s-au făcut economii care permit funcționarea unităților sanitare fără tăieri făcute de persoane fără experiență medicală și că reducerea fondului de salarii poate fi realizată doar pe componente administrative, fără a afecta activitatea personalului medical și auxiliar.

Rogobete a comentat declarațiile ministrului Radu Miruță de la USR, precizând că acesta, în calitate de vicepremier, poate avea acces la alte discuții și întâlniri și a explicat că reorganizarea instituțiilor pentru încadrarea în buget se face anual în fiecare minister.

„Ar fi culmea, în condiţiile în care există spitale unde nu avem personal să acoperim gărzile, să mai dăm şi afară din personalul existent, sau care face mai multe gărzi decât ar trebui să facă pentru a acoperi normativul”, a declarat ministrul Alexandru Rogobete la Antena 3.

Ministrul Sănătății a menționat că, prin măsuri precum reorganizarea ambulatoriului de specialitate și introducerea medicamentelor generice, au fost realizate economii considerabile în sistemul medical, care pot fi reinvestite pentru a asigura funcționalitatea acestuia.

Ministrul a explicat că sănătatea are două componente: una administrativă, care include Ministerul Sănătății și direcțiile de sănătate publică, și una medicală. Reducerea fondului de salarii se poate face pe componenta administrativă fără a afecta activitatea personalului medical.

„Noi, la Sănătate, prin toate, multele măsuri pe care le-am luat până acum, cu reorganizarea ambulatorului de specialitate, cu introducerea medicamentelor generice, de exemplu, în sistem, cu multe alte măsuri, există deja o serie de economii care s-au făcut în sistem şi care ne permit să funcţionăm fără aceste tăieri semi-chirurgicale sau chirurgicale făcute de oameni care nu au pus niciodată mâna pe un bisturiu. Vreau să fiu foarte clar. Reducerea fondului de salarii se poate face pe anumite componente administrative. Sistemul de sănătate este un domeniu aparte. (..) Mă întreb şi eu oare de ce fac alţii declaraţii pe domenii pe care nu le stăpânesc”, a mai spus ministrul.

De asemenea, sistemul de sănătate a realizat economii de câteva miliarde de lei, care vor fi realocate pentru menținerea funcționalității unităților sanitare.

„Sigur că reducerea fondului de salarii se poate face pe componentă administrativă, fără a afecta activitatea personalului medical şi auxiliar din unităţile sanitare. Pe de altă parte, sănătatea şi-a făcut treaba. Noi am avut deja măsuri în care am economisit în interiorul sistemului câteva miliarde bune, care vor fi realocate şi reinvestite, tocmai pentru a face acest sistem să fie functional”, a subliniat Rogobete.

Rogobete a precizat că nu vrea să se antepronunțe și că nu a avut încă discuții pe acest subiect cu premierul. El a subliniat că deciziile finale vor depinde de modul în care se va contura bugetul pe anul în curs și că, după analizarea indicatorilor, ministerul va comunica public măsurile care vor fi luate.

„Eu nu am avut încă nicio discuţie pe acest subiect cu premierul, până la urmă, guvernul este condus de către premier. Aşteptăm aceste întâlniri, aşteptăm aceste decizii. Haideţi să vedem cum va arăta bugetul pe anul acesta şi sigur că, în funcţie de toţi aceşti indicatori, putem să ajungem la o concluzie şi sigur că apoi putem ieşi public să spunem ce facem, cum vom face sau cum s-a făcut”, a mai spus Rogobete.

Ministrul a mai atras atenția că, în sistemul medical, performanța trebuie luată în calcul: există chirurgi care operează zeci de pacienți pe săptămână și alții care operează foarte puțin. Introducerea criteriilor de performanță va permite echilibrarea acestor diferențe, fără ca reducerea personalului să fie aplicată uniform, de sus până jos.