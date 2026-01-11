Bob Weir, chitaristul, compozitorul și membru fondator al legendarului grup Grateful Dead, a încetat din viață pe 10 ianuarie 2026, la vârsta de 78 de ani, lăsând în urmă o moștenire muzicală ce a definit o eră.

Familia sa a anunțat că Weir a suferit de probleme pulmonare cronice. Deși în iulie 2025 fusese diagnosticat cu cancer și a reușit să îl învingă curajos, complicațiile respiratorii au fost cele care i-au provocat sfârșitul. A trecut în liniște, înconjurat de cei dragi.

Chiar și în fața bolii, Weir a continuat să urce pe scenă până în 2025. Ultimul său concert a avut loc pe 3 august, la Golden Gate Park din San Francisco, în cadrul unui turneu de trei nopți alături de Dead & Company, sărbătorind 60 de ani de la înființarea Grateful Dead. Anterior, între 2024 și 2025, el a participat la rezidența de mare succes a formației la Las Vegas Sphere.

Acesta a lăsat-o în urmă pe soția sa, Natascha Münter, și pe cele două fiice, Monet și Chloe. Moartea sa îl lasă pe Bill Kreutzmann ca singurul membru original al Grateful Dead rămas în viață, după ce basistul Phil Lesh a murit în octombrie 2024.

Grateful Dead, fondată în 1965, a devenit rapid un simbol al contraculturii din San Francisco, îmbinând rock-ul psihedelic cu folk și muzica Americana, devenind pionieri ai conceptului de „jam band”. Formația a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 1994 și a primit Premiul Grammy pentru întreaga carieră în 2007.

După vestea decesului său, clădirea Empire State din New York a fost iluminată în culori tie-dye, în onoarea sa. Muzicieni și personalități, precum Bob Dylan, Seán Ono Lennon sau guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, i-au adus omagii publice. Slash de la Guns N’ Roses și Don Felder de la Eagles și-au amintit cu emoție de momentele petrecute alături de el pe scenă.

Familia sa a cerut respect pentru intimitatea lor, mulțumind însă pentru valul de afecțiune și amintiri împărtășite de fani. Bob Weir a lăsat în urmă nu doar muzică, ci și un ideal: „să fie cântecele Grateful Dead ascultate de generații întregi, timp de trei sute de ani”, așa cum el însuși spera.