Linda Nolan, care și-a câștigat faima în anii 1970 alături de surorile sale, a lăsat în urmă o moștenire impresionantă în muzică și divertisment. The Nolans, format din surorile Linda, Coleen, Maureen, Bernie, Denise și Anne, a devenit cunoscut la nivel internațional datorită unor piese precum „I’m In The Mood for Dancing”.

Linda Nolan și-a câștigat faima în anii 1970, alături de surorile sale

Grupul a marcat o premieră în industria muzicală irlandeză, devenind prima formație din Irlanda care a vândut peste un milion de discuri. Succesul lor global a culminat cu vânzări totale de 30 de milioane de discuri și alte hituri de renume precum „Gotta Pull Myself Together” și „Attention to Me”.

Deși Linda a părăsit formația în 1983, ea s-a alăturat ulterior surorilor pentru spectacole de revenire, demonstrând pasiunea sa pentru muzică și spectacol.

Pe lângă cariera sa muzicală, Linda a strălucit pe scena teatrului

Pe lângă cariera sa muzicală, Linda a strălucit pe scena teatrului în producția Blood Brothers din West End și a fost editorialistă pentru Daily Mirror. De asemenea, a publicat un volum de memorii care a devenit bestseller, dezvăluind atât momentele de glorie, cât și provocările din viața sa.

În 2005, Linda a fost diagnosticată cu cancer la sân, reușind să obțină o perioadă de remisie. Cu toate acestea, boala a recidivat, extinzându-se la creier în 2023. În ciuda acestui diagnostic, Linda a continuat să-și păstreze optimismul și să împărtășească mesaje de speranță pe rețelele sociale.

„Am crezut că cea de-a 60-a aniversare a mea va fi ultima, dar sunt încă aici, cinci ani mai târziu. Este ușor să stai deoparte și să devii deprimată, dar eu încă merg mai departe”, a spus regretata artistă, vorbind pentru Mirror luna trecută.

Ultimele Zile și Moștenirea Lăsată

Deși s-a confruntat cu o serie de probleme de sănătate recente, Linda a rămas activă. În urmă cu doar câteva zile, și-a actualizat poza de profil pe platforma X, subliniind că își trăiește viața „cu cancer” și nu se definește prin boală. Cu toate acestea, după o criză respiratorie, ea a fost internată în spital și s-a stins din viață.

Familia și colegii au descris-o pe Linda ca fiind o sursă de lumină, dragoste și bunătate. Prezentatoarea Coleen Nolan a evidențiat spiritul plin de umor și compasiune al surorii sale, iar Christine Lampard, prezentatoarea emisiunii Loose Women, a exprimat tristețea provocată de pierderea sa.