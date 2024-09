Doliu în lumea muzicală! JD Souther a murit

Doliu în lumea muzicală! Cântărețul, actorul și compozitorul JD Souther, care a compus cântece celebre pentru formația Eagles, a murit, zilele trecute, la vârsta de 78 de ani. Souther era cunoscut și pentru rolurile din filme precum „Nashville” și „Thirtysomething”. Artistul a fost inclus în Hall of Fame, fiind asociat cu Linda Ronstadt și James Taylor.

JD Souther, cântărețul, compozitorul și actorul care a co-scris unele dintre cele mai mari hituri ale formației Eagles, precum „New Kid in Town” și „Best of My Love”, și a avut o lungă carieră solo, care a inclus hit-ul din top 10 „ You’re Only Lonely”, a murit, marți, la vârsta de 78 de ani, scrie Variety. Nu a fost anunțată nicio cauză a morții, dar presa americană a scris că a murit, în pace, în locuința sa din New Mexico.

Souther urma să țină câteva concerte în toamnă

Souther urma să țină câteva concerte în această toamnă, alături de Karla Bonoff, o veterană a anilor 70 pe scena muzicală din SUA. Cu doar câteva zile în urmă, cei doi artiști s-au reunit la un concert susținut în California.

Pe lângă „New Kid” și „Best of My Love”, alte creații co-scrise de Souther, care au apărut pe albumele trupei Eagles includ „Heartache Tonight”, „Victim of Love”, „James Dean”, „Doolin-Dalton”, „The Sad Cafe”, „You Never Cry Like a Lover”, „Teenage Jail” și „Last Good Time in Town”.

El a fost cel care a compus și cântecul „How Long”, un cover lansat de Eagles în 2007 al unei melodii pe care Souther a lansat-o pentru prima dată ca artist solo în 1972. Prietenia sa cu Don Henley s-a concretizat în scrierea unor piese de pe albumele solo ale lui Henley.

A ajuns în top 10 Billboard Hot 100, în 1979

Deși cariera solo a lui Souther nu a avut succesul pe care l-ar fi meritat, Souther a ajuns în top 10 Billboard Hot 100 în 1979 cu cântecul „You re Only Lonely”, în stil Roy Orbison, o baladă care a ocupat, de asemenea, locul 1 în topul pentru adulți timp de cinci săptămâni. A ratat să ajungă din nou în top 10 când single-ul din 1981 „Her Town Too” – un duet cu James Taylor – a ajuns pe locul 11 în Hot 100.

Dincolo de colaborarea cu Eagles, artistul a fost asociat și cu discografia Lindei Ronstadt, cu care s-a întâlnit în anii 1970, cele mai cunoscute piese fiind „Prisoner in Disguise” și „Faithless Love”. De asemenea, a compus melodii înregistrate de Dixie Chicks, George Strait și Bonnie Raitt.

A scris piese de succes care au adus faimă altor artiști