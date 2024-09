Toriano Jackson, cunoscut sub numele de Tito Jackson, s-a născut pe 15 octombrie 1953 în Indiana. În anii 1960 și 1970, a cunoscut succesul ca membru al grupului Jackson Five, alături de frații săi Jackie, Jermaine, Marlon și, bineînțeles, Michael.

The Jackson Five, un fenomen global și simbol al epocii de aur a Motown, a influențat lumea muzicală cu hituri celebre precum „ABC”, „I Want You Back” și „The Love You Save”.