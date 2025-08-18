Investițiile din PNRR vor continua într-o manieră planificată, a declarat premierul Ilie Bolojan. Acesta a precizat că autoritățile vor finanța doar proiectele ce pot fi finalizate până la sfârșitul lunii august 2026. Declarația a fost făcută în contextul întâlnirii cu Asociația Municipiilor din România, unde s-a discutat despre prioritizarea investițiilor publice.

Șeful Guvernului a explicat că, după adoptarea ordonanței de urgență, ministerele responsabile vor prezenta lista proiectelor considerate mature. Acestea vor fi selectate după consultări cu beneficiarii și vor rămâne în planul de finanțare.

„Investițiile din PNRR vor continua într-o manieră planificată, astfel încât să ne asigurăm că vor primi finanțare proiectele care vor fi finalizate până la sfârșitul lunii august 2026, așa cum România s-a angajat în dialogul cu reprezentanții Comisiei Europene. După ordonanța de urgență pe care o vom aproba în ședință de Guvern, ministerele care coordonează gestionarea implementării PNRR vor prezenta, după consultări cu beneficiarii, lista proiectelor mature, pentru care lucrările au fost începute, și care vor fi în continuare finanțate”, a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul a menționat că proiectele care nu pot fi încheiate în termenul stabilit nu vor fi excluse, ci vor fi susținute din alte surse. Acestea ar putea fi finanțate fie din programe europene disponibile, fie din fonduri naționale puse la dispoziție de stat.

Un alt punct al discuțiilor de la Palatul Victoria a vizat reforma administrației publice locale. Acest proces face parte din al doilea pachet de măsuri guvernamentale și vizează descentralizarea deciziilor. Printre subiectele analizate s-au numărat autorizarea jocurilor de noroc, dar și gestionarea resurselor umane din administrație.

Reforma impozitului pe proprietate a fost de asemenea adusă în discuție. Autoritățile au analizat modul în care această schimbare ar putea fi aplicată la nivel local, în paralel cu transferul unor responsabilități sociale.

Printre acestea se află preluarea asistenților personali ai persoanelor cu dizabilități de către structurile descentralizate ale Ministerului Muncii.

Reducerea numărului de angajați din instituțiile publice rămâne un alt obiectiv al reformei. Scopul este eficientizarea aparatului administrativ și reducerea cheltuielilor de funcționare. Primarii municipiilor au prezentat propuneri și au discutat cu reprezentanții Guvernului despre modalitățile de implementare.

La întâlnirea organizată la Palatul Victoria au fost prezenți, alături de premierul Ilie Bolojan, mai mulți membri ai Executivului.

Printre aceștia s-au aflat vicepremierii Tánczos Barna și Marian Neacșu, dar și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. De asemenea, la discuții au participat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și secretarul de stat Marin Țole din Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Întâlnirea a beneficiat și de participarea președintelui UDMR, Kelemen Hunor, care a discutat împreună cu ceilalți reprezentanți ai administrației despre prioritățile de investiții și reformele ce urmează să fie implementate.

Consultările au oferit cadrul necesar pentru clarificarea unor aspecte privind ordonanța de urgență ce vizează gestionarea investițiilor finanțate prin PNRR. Totodată, au fost analizate propunerile primarilor de municipii și au fost identificate măsuri concrete pentru respectarea termenelor impuse de Comisia Europeană.