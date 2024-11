Roy Haynes, unul dintre cei mai respectați bateriști din istoria jazz-ului, a murit la vârsta de 99 de ani. Tragicul anunț a fost făcut de către fiica sa, Leslie Haynes-Gilmore. Ea a confirmat că muzicianul a decedat în urma unei afecțiuni de scurtă durată, potrivit BBC.

Roy Haynes a murit la vârsta de 99 de ani

Amintim că regretatul artist cunoscut pentru stilul său energetic și versatil, care cuprindea atât fusion, cât și jazz avangardist.

Potrivit sursei menționate, a fost o figură centrală în dezvoltarea jazz-ului modern pe parcursul unei cariere impresionante, începută în mijlocul anilor 1940.

Haynes a colaborat cu o serie de nume mari ale muzicii, printre care:

Charlie Parker;

Bud Powell;

Miles Davis;

John Coltrane;

Sonny Rollins.

A fost o legendă în industria muzicală

Regretatul artist s-a născut în 1925 în Roxbury, Massachusetts. Haynes și-a descoperit pasiunea pentru jazz încă din adolescență. La momentul respectiv, a început să cânte la tobe în cluburile de noapte din Boston.

În anii 1940, el a lucrat cu orchestre de swing, printre care cele conduse de Sabby Lewis, Frankie Newton și Felix Barboza.

Ulterior, în 1945, a decis să se mute la New York, unde a cântat cu marii artiști ai epocii. Amintim de big band-urile lui Louis Armstrong și Louis Russell.

Totodată, a avut ocazia să colaboreze cu saxofonistul legendar Lester Young.

În anii 1950, a devenit cunoscut sub porecla „Snapcrackle”. Era o referire la stilul său rapid și tehnic de a cânta.

La mijlocul aceleași decade, a însoțit-o pe vocalista de jazz Sarah Vaughan în turneele sale internaționale.

Mai apoi, în anii ’60, a fost parte integrantă a cvartetului John Coltrane, înlocuindu-l ocazional pe toboșarul Elvin Jones.

A fost un muzician extrem de versatil

Sursa menționată amintește de faptul că a fost un muzician extrem de versatil. S-a adaptat cu ușurință la schimbările din lumea jazz-ului, de la bebop la post-bop și jazz-ul mai liber al anilor ’60.

De asemenea, a fost prezent pe numeroase albume de referință ale unor artiști precum Andrew Hill și Jackie McLean.

În cariera sa solo a lansat discuri apreciate, cum ar fi Out of the Afternoon (1962), alături de Roland Kirk.

În anii 1960, a format propria formație, Hip Ensemble, care reflecta spiritul său inovator.

Pat Metheny, un alt mare muzician care a lucrat cu Haynes la sfârșitul anilor ’80, l-a descris pe regretatul artist astfel.

„Manifestarea umană a tot ceea ce ar fi trebuit să însemne cuvântul «hip» înainte de a deveni un simplu cuvânt. Întotdeauna în acest moment, etern și clasic, dar în același timp, total nonșalant”.

Amintim că Roy Haynes a continuat să performeze și să înregistreze până în anii 2010. A fost considerat o sursă de inspirație pentru generațiile mai tinere de muzicieni.

Haynes a lăsat în urmă doi fii, Craig și Graham, ultimul fiind un cornetist remarcabil în lumea nu-jazz-ului, și un nepot, bateristul Marcus Gilmore. Acesta din urmă continuă tradiția familiei în muzica jazz.