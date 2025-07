Născut în Manhattan în 1928, Tom Lehrer a fost un copil precoce, absolvind Universitatea Harvard la doar 18 ani, cu o diplomă în matematică. A urmat și un master la aceeași universitate, iar mai târziu a început un doctorat la Columbia University, pe care nu l-a finalizat niciodată, transmite BBC.

Deși cariera sa artistică i-a adus notorietate, Lehrer și-a petrecut mare parte din viață în mediul academic, predând la Harvard, MIT și University of California.

Lehrer și-a descoperit pasiunea pentru compusul versurilor în timpul facultății, unde își distra colegii cu cântece satirice compuse la pian, în stil cabaret.

Printre cele mai cunoscute creații ale sale se numără The Elements, în care a recitat toate elementele chimice pe melodia „I Am the Very Model of a Modern Major-General” din opera comică a lui Gilbert și Sullivan. Alte piese devenite cult includ The Masochism Tango, Poisoning Pigeons in the Park, I Got It From Agnes sau balada necrofilă I Hold Your Hand in Mine.

Umorul său negru, adesea subversiv, a fost interzis de BBC în anii ’50, după lansarea albumului Songs by Tom Lehrer (1953), distribuit inițial prin poștă și vândut în peste o jumătate de milion de copii.

Tom Lehrer a compus și pentru versiunea americană a emisiunii britanice That Was the Week That Was, piesele fiind reunite într-un album din 1965. The Vatican Rag, o parodie muzicală a ritualurilor catolice, a stârnit controverse intense, alături de cântece despre arme nucleare, cum ar fi We Will All Go Together When We Go, o piesă care ironiza apocalipsa cu versuri precum „Vom fi toți prăjiți împreună când ne vom prăji”.

În anii ’70, a colaborat cu emisiunea educativă pentru copii The Electric Company, iar în 1980, creațiile sale au fost revigorate pe scenă în spectacolul Tomfoolery, produs de Cameron Mackintosh.

Într-un gest rar, în 2020, Tom Lehrer a renunțat public la toate drepturile de autor asupra compozițiilor sale. A anunțat pe propriul site că orice persoană este liberă să-i interpreteze, să-i adapteze sau să-i înregistreze piesele, fără a-i cere permisiunea.

„Nu mai dețin niciun drept asupra melodiilor mele. Așadar, ajutați-vă singuri și nu-mi trimiteți bani”, spunea el.

A avertizat totodată că site-ul său va fi închis „la o dată nedeterminată în viitorul apropiat”. Cu toate acestea, site-ul era încă activ.

Lehrer a influențat numeroși comedianți și muzicieni contemporani, inclusiv pe Weird Al Yankovic, care a recunoscut că stilul său satiric s-a inspirat direct din opera profesorului-pianist. Deși s-a retras din muzică în anii ’70, impactul său cultural a rămas puternic.

Tom Lehrer a fost un om al paradoxurilor: un savant al ironiei, un matematician al absurdului și un artist care a râs de moarte, morală și societate – totul cu o pianină, un zâmbet și o rimă inteligentă.