Actorul american Thomas Kent „T.K.” Carter, cunoscut publicului pentru rolurile sale din filmul cult „The Thing” și serialul „Punky Brewster”, a încetat din viață la vârsta de 69 de ani. Decesul a avut loc vineri seara, în locuința sa din Duarte, California.

Autoritățile din comitatul Los Angeles au intervenit în urma unui apel care semnala prezența unei persoane inconștiente. Carter a fost declarat decedat la fața locului. Până în acest moment, cauza morții nu a fost făcută publică, iar anchetatorii au precizat că nu există suspiciuni de crimă.

Născut pe 18 decembrie 1956, în New York, T.K. Carter s-a mutat împreună cu familia în sudul Californiei, unde și-a petrecut copilăria și adolescența. A intrat în lumea divertismentului prin stand-up comedy, iar apoi a început să primească roluri episodice în seriale populare ale anilor ’70, precum „Good Times”, „The Waltons” și „The Jeffersons”.

Momentul decisiv al carierei sale a venit în 1982, când a fost distribuit de regizorul John Carpenter în filmul „The Thing”. Carter l-a interpretat pe Nauls, bucătarul bazei din Antarctica, într-o producție care avea să devină un reper al cinematografiei SF-horror. Filmul, cu Kurt Russell în rol principal, este astăzi considerat un clasic.

Între 1985 și 1986, T.K. Carter a făcut parte din distribuția principală a serialului „Punky Brewster”, unde l-a jucat pe profesorul Mike Fulton, apărând în peste 20 de episoade. A continuat să fie o figură constantă în televiziunea americană, cu apariții în producții precum „Family Matters”, „A Different World”, „The Sinbad Show”, „Moesha”, „The Steve Harvey Show” și „The Nanny”.

În cinema, a mai jucat în filme ca „Runaway Train” (1985), „Ski Patrol” (1990) și „Space Jam” (1996), unde a dat voce unuia dintre extratereștrii Nerdluck, care se transformă în celebrii Monstars. După anii ’90, Carter a continuat să apară constant în seriale de succes, inclusiv „NYPD Blue”, „Everybody Hates Chris” și „How to Get Away With Murder”.

Ultimul său rol a fost în 2023, în serialul „Dave” de pe FXX, unde a apărut în mai multe episoade, încheindu-și cariera discret, dar demn, așa cum a și construit-o.

Publicistul său, Tony Freeman, l-a descris drept „un profesionist desăvârșit și un om autentic, capabil să aducă umanitate și adevăr în fiecare rol”. Mesaje de omagiu au venit atât din partea colegilor de breaslă, cât și a fanilor, care au remarcat longevitatea și constanța unui actor prezent „aproape peste tot” în televiziunea ultimelor decenii.