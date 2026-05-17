Consultanții companiei avertizează că presiunile vin din mai multe direcții simultan: taxe locale mai mari, inflație, majorări salariale și costuri operaționale tot mai ridicate.

Potrivit Colliers, costurile totale de administrare pentru birouri sunt deja cu 40%-50% mai mari comparativ cu perioada de dinaintea pandemiei. Estimările pentru 2026 se bazează pe bugetele de operare realizate împreună cu proprietarii clădirilor administrate de companie.

Specialiștii Colliers spun că cea mai mare presiune vine în prezent din zona taxelor pe proprietate, care generează peste o treime din creșterea totală a costurilor administrative.

Creșterea valorii impozabile a clădirilor, determinată de scumpirea construcțiilor și de reevaluările recente, a dus la majorări importante ale taxelor locale.

„Dacă ne uităm la evoluția din ultimii ani, cel mai mare impact asupra costurilor a venit din zona taxelor, care au generat peste o treime din majorări și continuă să crească semnificativ și în 2026. Acest lucru este strâns legat de creșterea costurilor de construcție, care a dus la o majorare medie de aproximativ 30% a valorii impozabile a clădirilor odată cu reevaluarea acestora. În paralel, vedem creșteri importante și la mentenanța tehnică, servicii de pază și securitate la incendiu sau curățenie, unde costurile sunt cu 35% până la 75% mai mari față de 2022, pe fondul creșterii salariilor, al scumpirii consumabilelor și al revenirii angajaților la birou”, explică Mihai Iustin, Operational & Technical Manager | Director | Asset Services în cadrul Colliers.

Potrivit analizei, taxele reprezintă în prezent aproape 38% din totalul costurilor administrative pentru clădirile moderne de birouri.

Un alt factor major care pune presiune pe bugetele proprietarilor și chiriașilor este creșterea costurilor salariale.

Colliers avertizează că de la jumătatea anului 2026 este așteptată o nouă majorare salarială de aproape 7%, ceea ce va amplifica presiunea asupra serviciilor care depind puternic de forța de muncă.

Compania amintește că, față de 2019, salariul minim brut din România s-a dublat, iar efectele se văd direct în costurile pentru:

curățenie;

pază și securitate;

mentenanță tehnică;

servicii operaționale pentru clădiri.

În paralel, revenirea treptată a angajaților la birou contribuie la majorarea consumului de servicii și resurse în interiorul clădirilor.

Analiza Colliers nu include costurile cu utilitățile, deoarece acestea sunt facturate separat chiriașilor, în funcție de consum. Totuși, compania avertizează că și aici presiunile continuă.

Potrivit consultanților, prețurile la energia electrică pentru companii au scăzut față de vârful atins după începutul războiului din Ucraina, însă s-au stabilizat în 2024-2025 la un nivel de peste două ori mai mare decât în perioada 2018-2019.

În plus, tensiunile recente din Orientul Mijlociu pot readuce un nou val de scumpiri energetice în perioada următoare.

Presiunile asupra costurilor nu vin doar din taxe și salarii, ci și din noile reglementări europene privind reciclarea și tratarea deșeurilor.

Potrivit Colliers, costurile pentru gestionarea deșeurilor s-au dublat în ultimii ani, chiar dacă reprezintă doar aproximativ 2% din totalul cheltuielilor administrative.

Compania spune că scumpirile sunt generate atât de revenirea angajaților la birou, cât și de noile obligații europene privind reciclarea și gestionarea deșeurilor.

Chiar și în condițiile actuale, România continuă să aibă costuri administrative mai reduse comparativ cu alte piețe importante din Europa Centrală și de Est.

Potrivit Colliers:

Țară Nivel costuri administrative România referință Ungaria cu aproximativ 10% mai mari Polonia cu aproximativ 20% mai mari

Diferențele sunt explicate în principal prin nivelul mai redus al salariilor din România.

Totuși, compania subliniază că impactul taxelor este de peste două ori mai mare în România față de Ungaria, iar chiriașii din Polonia au plătit în 2024 cu aproape 50% mai mult decât cei din România pentru administrarea spațiilor de birouri.

Consultanții Colliers spun că, în ciuda creșterilor accelerate, nivelul relativ mai redus al costurilor continuă să reprezinte un avantaj competitiv pentru România în atragerea companiilor internaționale.

Pe termen scurt, evoluția costurilor administrative va depinde în principal de:

politica fiscală;

evoluția salariilor;

prețurile la energie;

contextul geopolitic internațional.

Colliers administrează în prezent peste 650.000 de metri pătrați de birouri moderne în România și aproximativ 700.000 de metri pătrați de proiecte imobiliare, inclusiv spații industriale și comerciale. Bugetele operaționale și de mentenanță gestionate de companie depășesc 30 de milioane de euro anual.