Cele mai frumoase locuri din Europa. Destinațiile pe care trebuie să le vezi vara asta

Europa oferă unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume, de la lacuri alpine și sate medievale până la insule cu ape turcoaz și văi montane impresionante. Doi specialiști în turism au realizat un clasament al celor mai frumoase locuri de pe continent, incluzând destinații celebre, dar și locuri mai puțin cunoscute publicului larg. Topul reunește locuri care impresionează prin natură, istorie și arhitectură.

Lacul Como se află în nordul Italiei, la poalele Alpilor, și este considerat una dintre cele mai elegante destinații turistice ale continentului. Peisajul este dominat de munți care se reflectă în apele liniștite ale lacului, în timp ce vilele istorice și grădinile amenajate completează decorul.

O plimbare cu barca oferă acces către sate pitorești și proprietăți celebre, transformând vizita într-o experiență asociată adesea cu turismul de lux.

Tot în Italia, experții au inclus și orașul Pienza, situat în regiunea Toscana. Considerat un model al urbanismului renascentist, orașul este inclus în patrimoniul UNESCO și oferă priveliști spectaculoase asupra dealurilor toscane.

Pienza este cunoscută și pentru producția de brânză Pecorino, iar străzile sale înguste și piețele istorice atrag anual numeroși turiști, potrivit travelandleisure.com.

Insula Corfu, din Grecia, se regăsește și ea printre recomandările specialiștilor. Apele turcoaz, vegetația abundentă și relieful accidentat transformă insula într-una dintre cele mai atractive destinații din Marea Mediterană.

Pe lângă plajele cunoscute, turiștii pot descoperi traseul Corfu Trail și centrul istoric al orașului Corfu, inclus în patrimoniul UNESCO. Fortificațiile venețiene și clădirile istorice completează farmecul insulei.

În Elveția, Valea Lauterbrunnen este considerată una dintre cele mai impresionante zone alpine. Regiunea este cunoscută pentru cele 72 de cascade care coboară de pe versanții abrupți ai munților.

Localități precum Wengen, Mürren și Gimmelwald păstrează atmosfera tradițională elvețiană, iar trenurile montane și telecabinele oferă acces către unele dintre cele mai spectaculoase puncte panoramice din Alpi.

În comitatul Kent din Anglia, Grădinile Castelului Sissinghurst reprezintă una dintre cele mai apreciate creații peisagistice britanice. Amenajate în anii 1930 de Vita Sackville-West și Harold Nicolson, acestea sunt organizate în spații tematice distincte, fiecare cu propriul stil și propria paletă de culori.

Primăvara și vara, vizitatorii pot admira numeroase specii de flori și arbori ornamentali, într-un decor caracterizat de liniște și eleganță.

Belgia este reprezentată în clasament de orașul Dinant, construit pe malul râului Meuse. Amplasarea spectaculoasă între apă și stânci îl transformă într-unul dintre cele mai fotografiate orașe belgiene. Cetatea aflată deasupra localității și biserica gotică domină peisajul și oferă imagini emblematice ale regiunii.

În Germania, experții au inclus Bacharach, un oraș medieval situat pe malul Rinului. Casele tradiționale cu structură din lemn, străzile înguste și podgoriile din jur creează atmosfera unui sat desprins din poveștile medievale.

La granița dintre Macedonia de Nord și Albania se află Lacul Ohrid, unul dintre cele mai vechi lacuri din Europa. Specialiștii estimează că acesta are o vechime de aproximativ două milioane de ani.

Apele limpezi, satele tradiționale și ritmul liniștit al vieții locale transformă regiunea într-o destinație apreciată de cei care caută zone mai puțin aglomerate.

Importanța istorică a lacului este confirmată și de descoperirile arheologice realizate în zonă, inclusiv un sit subacvatic vechi de aproximativ 8.000 de ani. Potrivit experților în turism, Ohrid rămâne una dintre cele mai interesante destinații europene care nu au fost încă afectate de turismul de masă.