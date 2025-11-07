În cazul în care ai avut un accident, Codul Rutier vine cu reguli clare pentru fiecare tip de accident în parte. De exemplu, în cazul în care ai accidentat un pieton, dar acesta nu a avut răni grave, trebuie să anunți imediat autoritățile. Chiar dacă acesta nu are nicio problemă gravă, nu vrea să fie transportat la spital și poate merge pe propriile picioare, este important să anunți poliția.

În caz contrar, te expui unei pedepse de până la șapte ani de închisoare, chiar dacă nu ai fost responsabil pentru producerea accidentului.

„Chiar dacă victima spune că nu are nevoie de îngrijiri medicale și intenționează să plece, tu, ca șofer, ai cu totul alte obligații. Sună în cel mai scurt timp la 112 și informează despre evenimentul în care ai fost implicat. Legea te obligă să te deplasezi la cea mai apropiată unitate de Poliție! Acolo, vei fi testat cu aparatura din dotare, vei declara ce s-a întâmplat și vei primi autorizație de reparație dacă mașina ta prezintă avarii în urma accidentului rutier. Toate aceste obligații sunt valabile și dacă te deplasezi cu bicicleta sau trotineta electrică”, a explicat un reprezentant al Poliției într-un clip postat pe Instagram.

Prin urmare, chiar și un incident rutier minor trebuie raportat autorităților dacă a implicat un pieton, chiar și atunci când acesta traversa neregulamentar și pleacă mai departe fără ajutor.

Mai întâi, oprește mașina fără întârziere și verifică dacă pietonul se află în siguranță. Indiferent dacă persoana pare nevătămată sau a părăsit deja locul accidentului, trebuie să suni imediat la 112.

Operatorul poate decide fie să trimită un echipaj de Poliție la fața locului, fie să te îndrume să te prezinți la cea mai apropiată secție. În cazul în care un echipaj se îndreaptă către tine, trebuie să rămâi la locul accidentului până când polițiștii ajung.

Polițiștii vor analiza împrejurările și vor decide dacă este nevoie de deschiderea unui dosar penal sau dacă se poate limita la consemnarea unui incident rutier fără victime.

Odată ajuns la secția de Poliție, vei fi supus mai întâi testului alcoolscopic, urmat de testul pentru droguri. În cazul în care rezultatele arată că nu ești sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, se va continua investigarea detaliilor privind modul în care a avut loc accidentul.

Odată ce polițistul examinează urmele de pe autovehicul, declarația ta și celelalte probe, acesta poate decide între aplicarea unui avertisment, a unei amenzi sau a unei sancțiuni complementare, precum reținerea permisului. În cazul în care se constată că fapta constituie infracțiune, se va demara un dosar penal.