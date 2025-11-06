Luminile de ceață sunt proiectate special pentru condiții de vizibilitate redusă – în special ceață densă, ninsoare abundentă sau ploaie torențială. Ele ajută șoferul să vadă mai bine drumul și, mai ales, să fie observat de ceilalți participanți la trafic.

Potrivit Ordonanței de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, luminile de ceață trebuie folosite numai atunci când vizibilitatea scade semnificativ. Folosirea lor în alte condiții, cum ar fi noaptea pe un drum iluminat, este considerată abuzivă.

Luminile de ceață spate sunt obligatorii pentru majoritatea mașinilor moderne, fiind destinate creșterii vizibilității vehiculului pentru ceilalți șoferi. Pe de altă parte, luminile de ceață față (proiectoarele) sunt opționale, dar utile pentru drumurile neiluminate, acoperite de ceață sau ninsoare.

Specialiștii recomandă ca, odată cu aprinderea luminilor de ceață, să fie pornite și luminile de întâlnire (faza scurtă), pentru ca vehiculul să fie vizibil atât din față, cât și din spate.

Codul Rutier interzice folosirea luminilor de ceață atunci când nu există motive de vizibilitate redusă. Luminile de ceață din spate, în special, pot orbi șoferii care circulă în spate și pot crea un risc de accident.

Astfel, dacă vizibilitatea este normală, adică se poate vedea clar la cel puțin 100 de metri în față, luminile de ceață trebuie să rămână stinse. Acest lucru este valabil inclusiv pe timp de noapte sau ploaie ușoară.

De asemenea, legea prevede că proiectoarele de ceață nu pot fi folosite în locul farurilor de întâlnire, pentru iluminarea obișnuită a drumului.

Conform articolului 100 din OUG 195/2002, folosirea abuzivă a luminilor de ceață se sancționează cu 4–5 puncte-amendă și 3 puncte de penalizare. În funcție de valoarea punctului-amendă (202,5 lei în 2025), amenda totală poate ajunge la 1012,5 de lei.

Sancțiunea se aplică pentru folosirea luminilor de ceață în condiții normale de vizibilitate, inclusiv pe timp de noapte, când acestea pot deranja ceilalți participanți la trafic.

Pe de altă parte, nefolosirea luminilor de ceață în condiții de vizibilitate redusă nu este reglementată expres ca abatere în Codul Rutier, însă, dacă din cauza acestei neglijențe se produce un accident, șoferul poate fi considerat vinovat pentru neadaptarea conducerii la condițiile meteo.

Pentru a evita sancțiunile și a circula în siguranță, specialiștii recomandă câteva reguli simple: