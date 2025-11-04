Săptămâna 03.11.2025 – 10.11.2025

Valorile termice vor fi uşor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în regiunile extracarpatice, iar în restul teritoriului vor fi apropiate de mediile specifice. Regimul pluviometric va fi local excedentar în zonele sudice şi sud-estice, în timp ce în regiunile vestice, nord-vestice şi centrale se vor înregistra cantităţi sub medie, iar în rest va fi apropiat de normal.

Săptămâna 10.11.2025 – 17.11.2025

Temperaturile medii se vor situa uşor peste normal la nivelul întregii ţări. Precipitaţiile vor fi excedentare în extremitatea de sud-est, iar în rest vor fi apropiate de cantităţile normale pentru această perioadă.

Săptămâna 17.11.2025 – 24.11.2025

Mediile temperaturilor vor fi uşor mai ridicate decât cele normale, în special în regiunile sud-estice. Cantităţile de precipitaţii vor fi excedentare în regiunile vestice şi nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de mediile normale.

Săptămâna 24.11.2025 – 01.12.2025

Valorile termice vor fi uşor peste normal pe întreg teritoriul României, cu precădere în jumătatea estică. Precipitaţiile vor fi, în general, apropiate de mediile normale în majoritatea regiunilor.

ANM precizează că aceste estimări pe patru săptămâni sunt realizate de ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată, pe baza mediei săptămânale a abaterilor temperaturii aerului şi a cantităţilor de precipitaţii faţă de perioada 2005-2024. Fenomenele extreme, cu durată scurtă, nu pot fi anticipate prin acest tip de prognoză.

Marți, vremea se răcește în toată țara, iar temperaturile se apropie de mediile normale ale perioadei. În regiunile vestice și nord-vestice va fi soare, însă în restul țării cerul va fi mai mult noros și vor fi ploi. Vântul va sufla mai puternic în est, în sud-vestul extrem și la munte. Temperaturile maxime vor varia între 9-10 grade în estul Transilvaniei și până la 18 grade în Oltenia.

În Dobrogea și Bărăgan, cerul va fi înnorat, vor fi ploi și vânt persistent, iar temperaturile vor scădea, atingând cel mult 16 grade. Până la ora 09:00, județul Tulcea se află sub Cod galben de ceață densă, cu vizibilitate redusă.

Vremea în Moldova

În Moldova sudică și în nordul Munteniei, cerul va fi mai mult noros, cu ploi pe arii extinse. Vântul va sufla cu intensități de 40–50 km/h, iar temperaturile maxime vor scădea față de ziua precedentă, atingând cel mult 15 grade. În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, ziua va fi mohorâtă, cu înnorări persistente și ploi locale. La altitudini mari se pot semnala trecător ninsori sau lapoviță, iar vântul va avea intensificări. Temperatura maximă se va opri tot în jur de 15 grade.

Vremea în Transilvania și Maramureș

În nordul Transilvaniei și Maramureș va fi mai mult soare, cu vânt slab și ploi locale în anumite zone. Temperaturile maxime vor scădea până la 16 grade. În regiunile vestice, norii se vor risipi treptat, aducând soare și o atmosferă plăcută, cu valori termice de 15–16 grade. În primele ore ale zilei vor fi condiții de ceață în câmpie. În zonele montane, la altitudini mari, vor apărea ninsori sau lapoviță trecător, iar vântul se va intensifica. Temperaturile maxime vor varia între 9–10 grade în depresiuni și 13–14 grade în vestul provinciei.

Vremea în Oltenia

În Oltenia cerul va fi parțial noros, cu unele ploi pe parcursul zilei. Vântul va sufla mai tare în sud-vestul regiunii, iar temperaturile maxime vor atinge 18 grade, în scădere față de zilele precedente.

Vremea în sudul țării

În sudul României, vremea va fi mohorâtă, cu cer înnorat și ploi pe arii extinse. Vântul va fi slab, iar temperaturile maxime se vor situa în jurul valorilor normale pentru începutul lunii noiembrie.

La București, cerul va fi înnorat, cu ploi pe parcursul zilei și temperaturi maxime în scădere, până la 14 grade. Miercuri vor fi înnorări parțiale, fără precipitații, iar temperatura maximă va urca la 16 grade. Joi, vremea se va menține închisă, cu ceață dimineața și ploi mai târziu, iar temperatura va fi de aproximativ 13 grade. Vineri, condițiile vor fi similare, cu ceață dimineața, înnorări și ploi slabe, iar maxima zilei va fi tot de 13 grade.

La munte, temperaturile vor scădea, cu nori mai mulți și ploi locale. La altitudini mari, ploile se vor transforma trecător în lapoviță sau ninsoare, iar vântul va avea intensificări de 40–50 km/h. Vor fi și scurte perioade cu soare. Miercuri, cerul se va mai degaja, aducând vreme bună și temperaturi potrivite pentru această perioadă. Joi, Munții Apuseni vor avea parte de soare, în timp ce restul masivelor vor avea înnorări și ploi slabe, cu fulguieli sau lapoviță trecătoare pe creste. Vineri, vremea va fi bună în Munții Apuseni și nordul Carpaților Orientali, iar în celelalte masive vor fi precipitații slabe: ploi în zonele joase și lapoviță sau ninsoare la altitudini mari. Temperaturile din stațiuni vor crește ușor.