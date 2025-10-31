O criză în Taiwan ar putea produce un șoc economic global comparabil cu crizele petroliere din anii ’70, afirmă generalul (r) Adriean Pîrlog.

„În anii ’80, Doctrina Carter a fixat interesul vital al SUA pentru fluxul de hidrocarburi din Orientul Mijlociu. Astăzi, lanțurile semiconductorilor au o importanță echivalentă. Ele sunt noul petrol al lumii digitalizate.”, spune generalul.

Pîrlog explică faptul că dependența globală de Taiwan este structurală: „Taiwanul produce peste 60% din cipurile mondiale și peste 90% dintre semiconductoarele avansate. Orice blocaj acolo nu ar însemna doar o problemă economică, ci o criză de securitate globală.”

Lanțul e deja clar delimitat: designul american, echipamentele olandeze și producția avansată taiwaneză definesc o arhitectură fragilă, greu de replicat. „Dacă în anii ’80 SUA protejau rutele petrolului, astăzi protejează rutele informației. Iar semiconductoarele sunt baza oricărei capabilități militare, economice sau de inteligență artificială,” explică el.

Întrebarea-cheie, spune generalul, este cum se va raporta administrația Trump la Taiwan. Răspunsul său este echilibrat: „Administrația va continua linia precedentelor administrații. Nu se va merge pe confruntare directă, ci pe o combinație de sprijin politico-militar, cooperare tehnologică și diplomație de descurajare.”

Mai exact, SUA vor menține ambiguitatea strategică, dar cu pregătire completă pentru criză: „Ambiguitatea nu înseamnă indecizie. Înseamnă flexibilitate controlată, menită să lase loc soluțiilor diplomatice, dar și reacțiilor ferme atunci când e nevoie.”

De ce Taiwan? Pentru că acolo se joacă echilibrul tehnologic mondial. „Inteligența artificială generativă, computația cuantică și întreaga industrie digitală depind de cipurile taiwaneze. Dacă lanțul s-ar rupe, am vedea o recalibrare totală a ierarhiei globale a puterii,” subliniază Pîrlog.

El atrage atenția că semiconductoarele au devenit o problemă de securitate națională pentru toate marile puteri. „SUA, China, Japonia, Coreea de Sud, Olanda – toți au înțeles că cine controlează procesul de fabricație controlează și procesul decizional al lumii moderne.”

În această logică, Taiwanul nu e doar o insulă contestată, ci o infrastructură strategică globală, „o verigă critică a economiei digitale, comparabilă cu Canalul Suez în secolul XIX.”

Pe termen mediu, generalul vede o „coexistență competitivă” între SUA și China. „Nu credem într-un război total între marile puteri, dar nici într-o prietenie strategică. Este o rivalitate controlată, în care fiecare își securizează avantajele și cooperează minim acolo unde interesele converg – stabilitatea piețelor, schimburile comerciale, prevenirea accidentelor.”

El compară relația actuală SUA–China cu o „partidă de șah la scară globală, în care fiecare mutare tehnologică are efecte economice și politice.”

„Taiwanul este testul suprem al ordinii economice actuale. Un compromis negociat ar menține lanțurile, dar un gest de forță ar provoca convulsii regionale cu ecou global.”, avertizează generalul (r) Adriean Pîrlog.

Semiconductoarele au devenit noua frontieră a securității mondiale. Dacă în secolul XX petrolul dicta geopolitica, în secolul XXI microcipul o rescrie.