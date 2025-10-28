Dan Pîrșan a arătat că, deși se vorbește tot mai des despre creșterea producției și diversificarea surselor, realitatea este că România produce prea puțină energie raportat la necesar și la costuri. El a subliniat că prosumatorii – adică persoanele sau companiile care produc și consumă energie electrică, livrând în rețea surplusul – furnizează deja peste 20% din consumul casnic.

Președintele APCE a mai spus că mulți prosumatori se vor orienta în viitor către soluții de stocare, pentru a-și gestiona mai eficient energia produsă. A menționat și un proiect pilot derulat de Distribuție Oltenia, care implică o baterie de câteva sute de megawați-oră destinată înmagazinării energiei generate de prosumatori în zonele unde rețelele nu pot prelua supratensiuni. Pîrșan a apreciat că un astfel de proiect demonstrează că soluțiile de stocare sunt posibile, chiar dacă sunt implementate târziu.

El a adăugat că, deși termenul „stocare” este tot mai des folosit în discursurile politice, în realitate această tranziție are loc deja la nivelul prosumatorilor. În opinia sa, odată ce aceștia vor avea capacități suficiente de stocare, vor deveni complet independenți de marile companii de furnizare și distribuție.

Dan Pîrșan a precizat că noua lege a prosumatorului, aflată în prezent la președintele Nicușor Dan pentru promulgare, pune bazele comunităților de energie – un pas important spre descentralizarea producției. El a numit această lege „o provocare pentru România”, întrucât transferă tot mai mult controlul energetic către cetățeni și grupuri locale.

„Ceea ce nu se spune este că România produce energie puţină şi scumpă. Şi alt lucru care nu se spune e că noi (prosumatorii, n.r.), prin excedent, furnizăm peste 20% din consumul casnic din România (…) Foarte mulţi prosumatori se vor refugia în stocare, iar sfatul nostru este să se refugieze în stocare. Şi vreau să dau un exemplu … Distribuţie Oltenia a făcut un proiect-pilot, cu baterie de 200 sau 500 de megawaţi/oră, nu ştiu exact, care să înmagazineze exact energia prosumatorilor în zone în care reţelele nu sunt capabile să aibă supratensiuni. Deci, iată că se poate chiar dacă vine foarte târziu. Cuvântul stocare e pe buzele tuturor politicienilor, dar realitatea este că stocarea se întâmplă la prosumatori, iar în momentul când prosumatorii vor avea o stocare suficientă, pur şi simplu vor ieşi de sub radar, iar furnizorii, distribuitorii şi producătorii de energie ştiu asta. Noua lege a prosumatorului pe care noi cerut-o şi pe care am aplaudat-o, fiind la ora actuală la domnul preşedinte (Nicuşor Dan, n.r.) pentru a trece mai departe spre Monitorul Oficial, pune bazele comunităţilor de energie şi reprezintă iarăşi o provocare pentru România”, a menţionat Pîrşan.

Președintele APCE a afirmat că, în următorii zece ani, România va trece printr-o transformare profundă în ceea ce privește producția și distribuția de energie. Potrivit acestuia, energia va deveni descentralizată, iar producția locală va crește semnificativ. Acesta a atras atenția că tehnologia avansează rapid și că, în următorii doi ani, vor apărea pe piață baterii mai ieftine pe bază de sodiu, care vor facilita stocarea la scară mică.

În ceea ce privește numărul prosumatorilor, Pîrșan a estimat că acesta va ajunge în scurt timp la aproximativ 300.000 la nivel național. A adăugat că aceștia au deja o voce puternică în sectorul energetic și că asociația va reacționa ferm la orice modificare legislativă sau decizie de reglementare care le-ar putea afecta drepturile.