Românii continuă să plătească unele dintre cele mai mari facturi la electricitate din Europa, raportat la puterea de cumpărare, din cauza poverii fiscale ridicate și a lipsei infrastructurii de stocare a energiei verzi.

În România, 45% din valoarea facturii reprezintă taxe și tarife, iar Comisia Europeană recomandă reducerea acestora pentru a tempera creșterea prețurilor.

Eliminarea plafonării a dus la o scumpire de peste 70%, iar milioane de gospodării s-au confruntat cu facturi aproape duble. În prezent, românii plătesc mai mult pentru fiecare kilowatt oră decât francezii, spaniolii sau ungurii.

Comisia Europeană a propus statelor membre reducerea impozitelor din facturile de energie, considerând că măsura ar aduce un impact imediat asupra populației.

În România, dintr-o factură de 150 de lei, doar 80 de lei reprezintă costul efectiv al energiei, restul fiind tarife de transport, distribuție, contribuții la scheme de sprijin și alte taxe către stat.

Directorul adjunct al Federației Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE), Cristina Păun, a afirmat că reducerea TVA ar fi cea mai rapidă metodă pentru scăderea prețurilor.

Ea a explicat că, la o factură de 150 de lei, diminuarea TVA de la 21% la 5% ar aduce o reducere de aproximativ 20 de lei, iar la o factură de 250 de lei, economia ar fi de 33 de lei. Păun a adăugat că această măsură a fost deja propusă.

„Reducerea TVA-ului ar fi cea mai rapidă metodă prin care factura s-ar reduce chiar de luna viitoare. De exemplu, la o factură de 150 de lei, reducerea TVA-ului de la 21% la 5% ar însemna o scădere de 20 de lei. Pentru o factură de 250 de lei ar fi 33 de lei. Noi am propus această măsură, dar rămâne decizia autoritătilor”, a precizat Cristina Păun pentru Antena 3.

Totuși, componenta de energie activă rămâne costisitoare, mai ales când România este nevoită să cumpere energie din import. În acest context, Comisia Europeană promovează extinderea proiectelor bazate pe surse regenerabile. România se află într-o poziție favorabilă, având circa 25% din producție provenită din fotovoltaic, însă nu reușește să valorifice energia generată în orele de vârf.

La mijlocul zilei, țara produce peste 1.500 de megawați de energie solară, suficient pentru alimentarea unui milion de gospodării. Totuși, doar 400 de megawați pot fi stocați, restul pierzându-se. Astfel, seara, când soarele apune și consumul crește, România recurge la importuri scumpe, care se reflectă imediat în facturi.

Specialistul în energie Mihnea Cătuți a subliniat că, pe termen mediu și lung, soluția constă în extinderea capacităților de stocare, inclusiv pentru perioade de săptămâni sau luni, deoarece variațiile în producția regenerabilă apar nu doar zilnic, ci și sezonier.

El a adăugat că va mai dura până când România va dispune de suficiente unități de stocare și de noi capacități de producție care să ducă la o scădere consistentă a prețurilor.

„Pe termen mediu și lung trebuie să ne uităm și la necesarul de stocare pe termen mai lung, de săptămâni, chiar de luni, pentru că variația propuse de energie regenerabilă nu este doar în interiorul unei zile, ea este și între anotimpuri și între momente ale anului. O să dureze ceva până să avem suficientă capacitate de stocare și noi capacități de producție care să reducă acel preț”, explică specialistul.

Comisia Europeană propune, de asemenea, reducerea birocrației pentru proiectele de energie verde.

În România există peste 250.000 de prosumatori, persoane care își produc singure energia, însă mulți dintre cei care doresc să intre în sistem se confruntă încă cu întârzieri în racordarea la rețea, o problemă care limitează potențialul real de ieftinire a energiei.