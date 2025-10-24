Ministrul Bogdan Ivan a declarat că ultimele date, disponibile din urmă cu câteva zile, arată că peste 600.000 de persoane s-au înscris pe platforma creată de Serviciul de Telecomunicații Speciale și au început să beneficieze de vouchere începând cu sfârșitul lunii septembrie. El a precizat că programul va continua cel puțin până la 31 martie 2026.

„În momentul de faţă – ultimele date pe care le am sunt de acum câteva zile, cinci-şase zile -, sunt peste 600.000 de oameni care au accesat această platformă creată de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi au şi beneficiat de acele vouchere începând cu finalul lunii septembrie. (…) În momentul de faţă, acest program merge mai departe cel puţin până la 31 martie 2026”, a afirmat Ivan.

Ministrul a explicat că s-a interesat de motivele pentru care numărul de beneficiari este sub așteptări. Printre posibilele cauze, el a menționat faptul că o parte dintre persoanele eligibile se află plecate în străinătate, că unele nu au considerat necesar sprijinul sau au perceput procesul de înscriere ca fiind prea complicat.

Bogdan Ivan a spus că ministerul analizează posibilitatea introducerii unui sistem prin care voucherele să fie deduse direct din facturile de energie. El a explicat că specialiștii lucrează la un mecanism care să permită aplicarea automată a unui tarif redus, în limita unui plafon stabilit.

Potrivit ministrului, se discută despre un nivel de preț situat sub tariful actual din piață, de aproximativ 1,1 lei pe kilowatt-oră, în funcție de furnizor și de regiunea geografică. Scopul acestui sistem ar fi simplificarea procedurii pentru consumatori și reducerea birocrației.

„Lucrăm acum şi calculăm cum putem să ducem la capăt un mecanism, şi din punct de vedere al pieţei, şi din punct de vedere al sistemului informatic, în care să stabilim un alt plafon, mai ridicat, în care să intrăm direct în factură cu un anumit tarif, care să fie sub tariful actual practicat în piaţă – undeva la 1,1 lei, plus-minus, în funcţie de operatorul de furnizare şi de regiunea geografică”, a spus ministrul Energiei.

Tichetul electronic de energie are o valoare de 50 de lei pe lună. De acest sprijin pot beneficia persoanele singure cu venit net lunar de până la 1.940 de lei, precum și familiile cu venit net lunar pe membru de cel mult 1.784 de lei.

Programul, derulat prin platforma EPIDS, este destinat acoperirii unei părți din costurile cu energia electrică pentru persoanele cu venituri reduse, iar autoritățile spun că vor evalua constant eficiența sistemului pentru a-l adapta la nevoile reale ale populației.