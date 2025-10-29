Parlamentul va găzdui pe 3 noiembrie o sesiune specială a Orei Premierului, în cadrul căreia Ilie Bolojan va fi invitat să ofere lămuriri. Cererea pentru prezența sa a fost înaintată de grupul AUR.

Premierul va fi chemat să clarifice atât deciziile recente privind politica fiscal-bugetară, cât și motivele creșterii prețurilor la energie.

Grupul parlamentar AUR a transmis Biroului Permanent al Camerei Deputaților o solicitare prin care cere ca premierul Ilie Bolojan să participe la Ora prim-ministrului din 3 noiembrie 2025, pentru a prezenta stadiul pregătirii țării pentru iarna 2025–2026, evoluția bugetului până la finalul anului și perspectiva bugetară pentru 2026, în contextul creșterii accelerate a prețurilor la energie.

„În temeiul art. 211, aIm. (1) şi (2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, grupul parlamentar AUR solicită participarea domnului Ilie Bolojan, Prim-ministrul Guvernului României, în vederea introducerii pe ordinea de zi a ședintei plenului Camerei Deputaţilor a dezbaterii politice organizate la Ora prim-ministrului în data de 03 noiembrie 2025 pentru a prezenta situaţia reală a pregătirii ţării pentru iarna 2025—2026, în contextul scumpirii accelerate a energiei, a execuţiei bugetare pentru finalul anului 2025 și a viziunii asupra bugetului pentru anul 2026”, se arată în cererea înaintată de AUR către Biroul Permanent al Camerei Deputaților.

Prezența premierului rămâne la latitudinea sa, urmând ca acesta să stabilească dacă va participa sau nu.

Ministerul de Finanțe a raportat că, până la sfârșitul lunii septembrie, deficitul bugetar a crescut la 5,39% din PIB, comparativ cu 4,54% înregistrat la finele lunii august.

În termeni concreți, statul a cheltuit cu aproximativ 102,5 miliarde de lei mai mult decât a încasat.

Într-un comunicat de presă, Ministerul subliniază că execuția bugetului general consolidat pe primele nouă luni ale anului reflectă continuarea procesului de stabilizare a finanțelor publice.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când deficitul se situa la 5,47% din PIB, acesta a rămas anul acesta la un nivel inferior.