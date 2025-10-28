Fostul ministru al Finanțelor Adrian Câciu (PSD) critică sever execuția bugetară după primele nouă luni din 2025, afirmând că deficitul „arată rău” și că situația reală este mult mai gravă decât cea prezentată public.

El a atras atenția că, deși deficitul cash este raportat oficial, există facturi amânate la plată, echivalente cu aproximativ 1% din PIB, care vor fi oricum incluse în calculul european ESA, ceea ce va deteriora suplimentar datele.

Potrivit acestuia, cheltuielile primare nete au avut o creștere nominală de peste 4% față de anul trecut, depășind ținta de 2,8% asumată în fața Comisiei Europene. Pe partea de venituri fiscale, Adrian Câciu a susținut că performanța este slabă, în special în ceea ce privește TVA și accizele, dar și contribuțiile sociale.

Un capitol considerat „cel mai mare derapaj” îl reprezintă dobânzile, cu 80% din creșterea anuală atribuită plății în avans a unor costuri aferente preschimbării titlurilor de stat.

Adrian Câciu a afirmat că această decizie implică o cheltuială inutilă, de aproximativ 10 miliarde lei, ce determină creșterea costului de finanțare. El a transmis îngrijorări privind riscul ca statul să ajungă să se împrumute doar pentru plata dobânzilor, considerând acest scenariu „extrem de grav”.

Fostul ministru de Finanțe a mai subliniat că investițiile publice sunt într-o stare „deplorabilă”, fiind realizate în proporție de doar 55% din programul anual după 9 luni, principala cauză fiind amânările sistematice la plată pentru cosmetizarea deficitului.

El a avertizat că aceste întârzieri pot conduce la stagnare economică și chiar recesiune.

Totodată, a criticat pierderea a circa 7 miliarde euro din fonduri europene în acest an și riscul de a se adăuga încă 900 milioane euro în perioada următoare, echivalentul finanțării pentru „două autostrăzi”, punând situația pe seama proastei administrări curente a țării, nu pe lipsa reformelor.