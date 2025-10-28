Execuția bugetară după primele nouă luni din 2025. Adrian Câciu: Arată rău! Cel mai mare derapaj e la dobânzi
Fostul ministru al Finanțelor Adrian Câciu (PSD) critică sever execuția bugetară după primele nouă luni din 2025, afirmând că deficitul „arată rău” și că situația reală este mult mai gravă decât cea prezentată public.
El a atras atenția că, deși deficitul cash este raportat oficial, există facturi amânate la plată, echivalente cu aproximativ 1% din PIB, care vor fi oricum incluse în calculul european ESA, ceea ce va deteriora suplimentar datele.
Potrivit acestuia, cheltuielile primare nete au avut o creștere nominală de peste 4% față de anul trecut, depășind ținta de 2,8% asumată în fața Comisiei Europene. Pe partea de venituri fiscale, Adrian Câciu a susținut că performanța este slabă, în special în ceea ce privește TVA și accizele, dar și contribuțiile sociale.
Un capitol considerat „cel mai mare derapaj” îl reprezintă dobânzile, cu 80% din creșterea anuală atribuită plății în avans a unor costuri aferente preschimbării titlurilor de stat.
Adrian Câciu a afirmat că această decizie implică o cheltuială inutilă, de aproximativ 10 miliarde lei, ce determină creșterea costului de finanțare. El a transmis îngrijorări privind riscul ca statul să ajungă să se împrumute doar pentru plata dobânzilor, considerând acest scenariu „extrem de grav”.
Investițiile arată deplorabil, scrie Câciu. Totul, pentru a cosmetiza deficitul
Fostul ministru de Finanțe a mai subliniat că investițiile publice sunt într-o stare „deplorabilă”, fiind realizate în proporție de doar 55% din programul anual după 9 luni, principala cauză fiind amânările sistematice la plată pentru cosmetizarea deficitului.
El a avertizat că aceste întârzieri pot conduce la stagnare economică și chiar recesiune.
Totodată, a criticat pierderea a circa 7 miliarde euro din fonduri europene în acest an și riscul de a se adăuga încă 900 milioane euro în perioada următoare, echivalentul finanțării pentru „două autostrăzi”, punând situația pe seama proastei administrări curente a țării, nu pe lipsa reformelor.
Postarea integrală a fostului șef de la Finanțe
„Pe scurt:
Deficitul la 9 luni arată rău!
Cheltuielile primare nete au creștere nominală de peste 4% an la an iar ținta asumată în fata Comisiei este de 2,8 %.
Ce nu vedeți în deficit sunt cheltuielile amânate la plata dar pentru care există facturi în casă de cca 1% din PIB(atenție că astea se pun pe ESA, nu mai fugiți după fenta cu deficitul cash)!
Veniturile fiscale nu arată grozav, chiar subperformeaza.
În special TVA-ul (mult sub inflație) și accizele.
Nici la contribuții sociale nu e altfel.
Pe partea de cheltuieli cel mai mare derapaj este la dobânzi iar 80% din diferenta nominala an la an este data de plata în avans a dobânzilor pentru preschimbarea de titluri.
Este o cheltuiala inutila, circa 10 miliarde lei, care, chiar daca este în afara cheltuielilor primare nete, este producătoare de cost de finanțare crescut.
Sper să nu se ajungă ca guvernul, sa se imprumute pentru a plati dobânzile, pentru că ar fi chiar nepermis de grav!
Investițiile arată deplorabil. Doar 55% din programatul anual a fost realizat în primele 9 luni! Din cauza amânărilor pe plata facturilor! Pentru a cosmetiza deficitul.
Din păcate amanarile de facturi produc consecinte economice, stagnare si posibila recesiune.
Apopos de deficit si suspendare de fonduri: la cate fonduri europene a pierdut actualul guvern nici nu ai nevoie de sperietoarea suspendarii.
7 miliarde euro deja pierdute in acest an.
Suntem la o luna distanta sa mai pierdem 900 milioane euro(sume rotunjite).
Un total de 7,9 miliarde euro.
2 autostrazi!
Nu reformele sau lipsa lor au produs ce va spun.
Ci modul in care se face administrarea executivă curentă a țarii”, a scris Adrian Câciu pe pagina sa de Facebook.