Ministra Forțelor Armate și a Veteranilor din Republica Franceză, Catherine Vautrin, aflată joi într-o vizită oficială la Sibiu, a confirmat că Franța își va păstra trupele dislocate în România în cadrul misiunilor NATO. Într-o conferință de presă comună cu ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu, oficialul francez a subliniat că nivelul actual al efectivelor corespunde angajamentelor asumate de Paris în cadrul Alianței.

„Într-adevăr, a fost mărit numărul militarilor care sunt în România. Franţa rămâne la numărul deja stabilit în cadrul Alianţei”, a declarat Catherine Vautrin.

Prezența militarilor francezi pe teritoriul României face parte din misiunea NATO de întărire a Flancului Estic, lansată în 2022, după declanșarea conflictului din Ucraina. Franța este „națiune-cadru” pentru grupul de luptă al Alianței din România, ceea ce presupune un rol de coordonare a forțelor aliate și o contribuție semnificativă la infrastructura de apărare regională.

Vizita oficialului francez la Sibiu a avut loc într-un context strategic complex, marcat de ajustări ale prezenței militare americane în Europa și de o intensificare a cooperării între aliații europeni în domeniul apărării colective.

Catherine Vautrin a avut, în cursul zilei de joi, o întrevedere oficială cu ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu. Discuțiile au vizat coordonarea între forțele franceze și cele române, cooperarea în cadrul NATO, precum și perspectivele dezvoltării infrastructurii militare comune.

În conferința de presă susținută după întâlnire, ministrul român a fost întrebat dacă există discuții privind eventuala înlocuire a militarilor americani cu forțe europene, în contextul în care Statele Unite și-au anunțat intenția de a retrage o parte dintre trupele aflate pe Flancul Estic.

Ministrul Moșteanu a explicat că strategia NATO este una dinamică, adaptată permanent evoluțiilor de securitate.

„Strategia de apărare la nivel NATO este un lucru care se adaptează în mod continuu în funcţie de noile realităţi. Aceste trupe rotaţionale care au venit din Statele Unite, de la partenerii americani, odată cu izbucnirea războiului din Ucraina, în Europa, au fost extraordinar de binevenite”, a spus ministrul.

El a subliniat că în cei trei ani și jumătate scurși de la debutul conflictului, partenerii americani au constatat că statele europene au început să investească mai serios în propriile capacități de apărare, ceea ce oferă Europei un grad mai ridicat de autonomie militară.

Ministrul Apărării a explicat că decizia Washingtonului de a-și reconfigura prezența în regiune este parte a unei strategii globale, menită să permită Statelor Unite să își concentreze eforturile militare în zona Indo-Pacificului.

„Este parte dintr-o strategie globală pe care Statele Unite a decis-o pentru a se concentra mai mult cu eforturile militare către Indo-Pacific, luând act că Europa s-a aşezat mai bine pe picioare din punct de vedere militar”, a adăugat Ionuț Moșteanu.

Acesta a subliniat că România menține un dialog constant atât cu partenerii americani, cât și cu cei europeni, iar cooperarea cu Franța este una „foarte, foarte bună”.

În prezent, Parisul asigură conducerea grupului de luptă al NATO din România, având „în permanenţă peste 1.300 de soldaţi în România şi acum, chiar în timp ce vorbim, sunt peste 3.000 de soldaţi francezi”, a detaliat ministrul.

Declarațiile vin după ce, miercuri, Ministerul Apărării a anunțat că efectivele americane de la bazele din Deveselu și Câmpia Turzii vor rămâne neschimbate. Singura modificare se va produce la baza de la Mihail Kogălniceanu, unde brigada rotațională americană nu va mai fi dislocată.

Statele Unite vor păstra aproximativ 1.000 de militari în cele trei baze din România, conform anunțului oficial făcut de ministrul Moșteanu. În paralel, Franța își reafirmă angajamentul față de securitatea regională și continuă să joace un rol esențial în consolidarea posturii defensive a NATO în regiune.

Menținerea efectivelor franceze în România confirmă continuitatea angajamentelor Alianței Nord-Atlantice și reprezintă un semnal de stabilitate într-o perioadă în care structura de securitate europeană se află într-un proces de adaptare constantă. Prin contribuția sa, Franța își consolidează rolul de lider în arhitectura militară a Flancului Estic, în timp ce România își întărește poziția de partener strategic în cadrul NATO.